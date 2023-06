Mario Bezares al fin habla de docuserie de Televisa sobre asesinato de Paco Stanley y sus adicciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y muy polémico presentador, Mario Bezares, después de tantos dimes y diretes, acaba de conceder una entrevista a Imagen TV para hablar de la docuserie de Televisa en la que presentan testimonios y teorías sobre el asesinato de Paco Stanley, además de las presuntas adicciones a sustancias nocivas que tenía el hoy difunto y presentador y comediante.

El nombre de Paco volvió a cobrar relevancia en el medio artístico tras el lanzamiento de la docuserie, El Show Crónica de un Asesinato, proyecto de la plataforma ViX+ en el que se abordan las distintas causas que pudieron provocar la trágica muerte del presentador de televisión, el cual fue asesinado a disparos el 7 de junio del año de 1999 al salir de un restaurante en la Ciudad de México, del cual se culpó a Mario y lo mantuvo preso 1 año y medio.

Ante este escenario es Mario Bezares, quien fuera el trabajador más cercano a Stanley antes de su deceso, el que durante la entrevista concedida al programa Sale el Sol, defendió su inocencia, además de reaccionar a las recientes de declaraciones de su colega Benito Castro sobre el consumo de drogas que este último mantuvo con Paco, señalando que él nunca estuvo metido en los asuntos de sustancias nocivas, pero sí podía confirmar que bebía mucho con ellos, pero nada más.

Al ser cuestionado con respecto a que salió por falta de pruebas y no por inocencia, este aclaró que: "Si llegas a ver el documental, al final del último capítulo está totalmente comprobado, todo mundo dice que es falta de pruebas, lo que pasa es que falta de pruebas quiere decir que no hubo pruebas. Yo creo que después de 24 años pues aparecieran algunas pruebas supuestamente que hay, pero no hay, no hay absolutamente nada".

Mario, señaló que en el caso del padre de Paul Stanley él salió libre y absuelto de todo cargo, explicando que fue por una autoridad muy alta en rango, confesando que: "Yo tengo una absolución completa por parte del magistrado, ni siquiera del juez… nos fuimos a la judicatura, y un magistrado me dio la absolución completa, porque no tengo nada absolutamente que ver con el caso, porque jamás existieron pruebas, todas fueron fincadas, todas fueron inventadas".

Al ser interrogado sobre los comentarios de Benito con respecto a su relación con los estupefacientes mientras colaboraba con Stanely, Bezares inmediatamente dijo: "Yo creo que cada quien habla como le va en la feria, o lo que vio en la feria y demás, yo no estaba en ese entonces trabajando con el equipo de Paco, si es que sucedió, yo no te puedo decir absolutamente nada porque yo no lo viví, simplemente yo me enteré y demás de cómo fueron las cosas, pues es una cosa de ellos".

Posteriormente, el presentador de televisión defendió la honorabilidad de Stanley y recalcó: "Paco no era una mala persona, Paco era una muy buena persona, era una persona altruista, era una persona amiga, era una persona que se preocupaba por sus trabajadores y por sus amigos, pero si Benito platica todo eso, yo creo que él lo ha de haber vivido, yo no lo pude vivir, yo no te puedo constatar algo que yo no viví, yo llegué mucho después de todo eso".

Asimismo, Mario puntualizó que él nunca ha ingerido drogas: "No, para nada, yo fui una persona alcohólica y fumadora, eso sí, consumíamos muchísimo alcohol, eso sí, yo tengo 14 años de que dejé de fumar, y es de lo único que yo te puedo platicar de lo que yo viví, soy una persona alcohólica". Finalmente, Bezares explicó el motivo por el que probablemente Paul Stanley no pudo contactarse con él tras la muerte de su padre, y negó que le haya dado un teléfono falso en el funeral del famoso conductor.

Seguramente sí, porque estaba en un shock, seguramente debí haberle dado un teléfono, pero no fue falso, lo que pasa es que estando en el reclusorio no te dejan tener teléfono, entonces yo no tenía teléfono, mi teléfono desapareció, el teléfono lo agarraron los de la procuraduría y se quedaron con ellos, no sé si me habrá hablado o demás, pero ¿cómo le contesto si no tenía absolutamente nada?, estaba privado de mi libertad y cómo le digo: 'Paul aquí estoy'", concluyó.

