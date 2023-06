Muerte estremece a TV Azteca: Exconductora de Televisa sufre trágica pérdida y llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca quedó en shock durante la mañana de este jueves 15 de junio una exconductora de Televisa apareció en el foro de Venga la Alegría totalmente destrozada y ahogada en llanto mientras hablaba de una difícil pérdida familiar. Se trata de la querida Jimena Longoria, quien se acaba de integrar al programa el pasado 5 de junio luego de haber formado toda su carrera en la competencia.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se volvió famosa luego de que en el año 2015 participara en el reality Big Brother, donde se convirtió en la segunda expulsada. Después continuó trabajando para la televisora de San Ángel en proyectos como el reality Inseparables: Amor al límite, al lado de su esposo Gualy Cárdenas. Sin embargo, este 2023 firmó su primer contrato con la empresa del Ajusco como concursante de la tercera temporada de MasterChef Celebrity México y ahora conduciendo VLA.

Este jueves como parte de la nueva sección Carta de mi amiga, Jimena se tuvo que sincerar sobre el doloroso episodio que vivió hace unos años cuando ella y su marido perdieron al primer bebé que estaban esperando. Cabe resaltar que actualmente la regiomontana y Gualy vieron nacer a su primer hijo Mateo el pasado 19 de noviembre del 2022, sin embargo, les resulta muy doloroso hablar de la terrible pérdida que sufrieron antes.

Jimena en el bautizo de su bebé

Una seguidora del programa envió una carta para pedirle consejos a Longoria ya que ella también había perdido un bebé y la famosa decidió abrir su corazón ante las cámaras como nunca antes: "Es un proceso que nunca se supera, simplemente aprendes a vivir con él", dijo la presentadora de 35 años y luego mostró un video del momento en que ella se enteró que estaba embarazada por primera vez y también la reacción de su esposo al conocer la noticia.

Jimena no pudo contener las lágrimas al recordar lo que vivió en aquella época, cuando ilusionada compartió su emoción por la llegada de un nuevo ser a su vida: "Todas vivimos con el (miedo), porque todo mundo te dice 'no lo compartas hasta que tengas tres meses', por miedo a qué va a pasar, en ese momento tenía unas dos o tres semanas", dijo la regiomontana mientras se secaba sus lágrimas.

La exestrella de Televisa luego recordó cómo se enteró que su embarazo no se había logrado: "Viendo el video me da mucho sentimiento, es algo único, porque es la primera vez en su vida que él escuchó 'vas a ser papá'". Posteriormente, Jime relató qué decidieron tomaron luego de enterarse que no había bebé: "Le pusimos nombre y apellido, era niño, y nos despedimos de él, y nos mandó a Mateo que le trajo luz a mi vida", dijo destrozada. Mauricio Barcelata también quiso compartir su experiencia pues él y su esposa María José Suárez perdieron a tres bebés, pero su relato fue más corto.

