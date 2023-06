Natalia Alcocer vive infierno tras parir: La exactriz de Televisa denuncia desprecios a su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Natalia Alcocer, una vez más se encuentra atravesando por un absoluto infierno a poco de haber dado a luz a su cuarto bebé, pues mediante sus redes sociales la actriz de Televisa acaba de denunciar que el modelo venezolano, Michael Cohn del Real, desde el primer momento que supo el sexo no ha tenido más que desprecios hacía su bebé, al igual que su familia.

Como se sabe, hace dos meses que se hizo del conocimiento público que Natalia estaba en la espera de su cuarto bebé, debido a que fue detenida, a lo que ella señaló que quería llevar el proceso de gestación en paz y fuera del ojo público, mencionando que todo lo quería disfrutar sin importar nada y por ello es que tampoco había querido saber el sexo de su bebé, dado a que tanto ella como Michael habrían decidido que fuera sorpresa.

Pero al parecer, las cosas no salieron como esperaban y la felicidad se ha vuelto un infierno, dado a que a través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que Cohn del Real la ha abandonado a tan solo las horas de tener a su bebé, debido a que el sexo de este no fue el que esperaba, por lo que de forma contundente expresó que: "Confío en que el papá de mi bebé sentirá amor, sin importar su sexo y que la familia respetará lo que como familia hemos formado".

Según la exparticipante de Survivor México, en cuanto todos supieron que era su bebé, sin revelar aún el género, todo cambió radicalmente y la emoción que habían vivido a lo largo de la espera cambió radicalmente, señalando que: "La familia no me apoyó como yo esperaba, hoy estoy sola con mi bebé, sin importar el sexo", mencionando que: "Es una tristeza sentir el desprecio por el sexo. Es un bebé que ha sido valiente, poderoso y fuerte desde el vientre".

Pero fiel a la fuerza Vikinga que siempre ha dicho tener, mencionó que ella no iba a dejarse intimidar y no iba a callarse, sino por el contrario, alzaría la voz para denunciar las injusticias como esta, mencionando que la podrán juzgar, señalar y criticar por muchos errores, pero no por haber dejado a su pareja al poco tiempo de tener un bebé ni tampoco ha juzgado a nadie por el género de alguien, afirmando que ella va a seguir "luchando y sacaré adelante a mi familia, pésele a quien le pese".

Finalmente, la actriz de La Rosa de Guadalupe en un momento de reflexión, destacó que mientras que sus otras tres hijas estén a su lado y sean felices ella también lo será y va a cuidar de sus cuatros pequeños, aunque quiso recalcar que: "Creo que nunca había pasado por esta situación en donde tener a un bebé de un sexo en específico, literal, te hacía hasta tener problemas con tu suegra", declarando que aún estaba procesando todo.

Fuente: Tribuna del Yaqui