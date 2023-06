Pepillo Origel, contra Televisa: Hunde a conductor de 'LCDLF México' y Cecilia Galliano responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista Juan José Origel, también conocido como Pepillo Origel, no ha dejado de estar en medio del escándalo en los últimos días luego de que expresara su indignación porque llamaron a conductores que no son de Televisa para opinar acerca de lo que se vive en La Casa de los Famosos México. Sin embargo, en esta ocasión el presentador provocó indignación porque se lanzó en contra de un famoso que sí forma parte de la televisora y es Mauricio Garza.

El experimentado hombre de los espectáculos no ha parado de lanzar críticas hacia este reality, pues en primer lugar señaló que la mayoría de los habitantes eran desconocidos y luego criticó a la producción de Rosa María Noguerón porque a lo largo de la primera semana, los invitados en el foro de las galas fueron Gustavo Adolfo Infante, Eduardo Videgaray y hasta Addis Tuñón, quienes forman parte de las filas de Imagen TV.

Sin embargo, durante la noche de ayer miércoles 14 de junio Juan José arremetió en contra de uno de los presentadores de La Casa de los Famosos México. El exconductor del programa Ventaneando utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una instantánea en la que aparece Mau Garza y con un corto mensaje, dejó claro que este famoso no le cae: "¡No sé porqué me choca este muchacho !! No sé decirles!".

Pepillo dijo que le "choca" Mauricio Garza

Este comentario de inmediato dividió las opiniones del público, ya que hubo quienes sí estuvieron de acuerdo con el comentario de Origel asegurando que Mauricio "no transmite nada" a través de la pantalla pero otros salieron en su defensa. De hecho una de las primeras personas que calló a Juan José fue Cecilia Galliano, compañera de Garza: "Porque no lo conoces Pepillo, es un bombonazo de niño", escribió la argentina.

Sin embargo, la controversia no acabó ahí pues el conductor del programa Con Permiso volvió a recordar que la semana pasada fueron varios los conductores de Imagen TV quienes ocuparon las sillas de panelistas en LCDLF México y celebró que ahora 'El Borrego' Nava y otras personalidades estuvieran de invitados: "Qué bueno que ya quitaron a los que no son de Televisa", escribió Juan José Origel.

Este comentario de Pepillo solo provocó la furia de Addis Tuñón, quien compartió a través de Twitter su opinión al respecto y humilló al periodista restregándole en la cara que él no fue invitado al reality: "Qué bueno que lo ves desde tu casa, y que nos ves en @vix. Donde no fuiste requerido.... ¿Qué te pasa Origel, todo bien en casa? Dices que no me conoces, qué pena hemos trabajado juntos, hemos compartido la mesa y has presentado mi trabajo muchas veces". Hasta el momento, Pepillo no ha respondido a esta nueva controversia.

Fuente: Tribuna