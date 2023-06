Por esto, padres de Debanhi Escobar dicen 'no' a Danna Paola para interpretarla en una serie

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El pasado mes de enero del presente año, la cantante de pop, Danna Paola explicó para las cámaras del programa de TV Azteca, Ventaneando, que para ella sería un honor poder interpretar a la joven Debanhi Escobar, quien fue hallada sin vida al interior de una cisterna perteneciente a un hotel ubicado en el municipio de Escobedo en Nuevo Léon en abril del 2022, postura que hizo tras las declaraciones previamente hechas por el padre de la joven quien había considerado a la interprete de Mala Fama o incluso a Belinda para dicho papel; ahora la familia de la occisa reveló que la actriz y cantante no serían una opción por este motivo.

Tras las declaraciones de Danna Paola hechas en enero del 2023, Mario Escobar, padre de Debanhi había resaltado que por el momento no pensaba en sacar una serie en torno a la vida y claro está, deceso de su hija ya que en aquel momento, los padres de la joven de 18 años de edad se enfocarían en ubicar a los presuntos responsables de este suceso que causó conmoción a nivel nacional. "Estoy muy agradecido con toda la empatía que han tenido todos los artistas, agradecemos mucho, pero nuestro pensamiento ahorita no estoy en eso. Nuestro pensamiento está cien por ciento en el sentido de solucionar y encontrar a los presuntos culpables".

La madre de Debanhi, la señora Dolores Bazaldua, declaró recientemente que a la fecha siguen muy agradecidos por la empatía que han mostrado los artistas, específicamente Danna Paola por este proyecto sobre lo que paso con la joven quien de inicio fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril del 2022; tras 13 días de búsqueda, fue hallada sin vida y con ello, comenzaron las pesquisas que a la fecha, no han arrojado personas culpables por el feminicidio.

Foto: Instagram

No obstante, el padre de Debanhi aclaró que el proyecto que tienen en mente no es una serie o mini serie sobre la vida de su hija, sino que han pensado más en que estos hechos sean un documental, situación que dejaría de lado la participación de la cantante y actriz quien a la fecha, no se ha pronunciado por estos cambios de planes que la dejarían fuera de un proyecto que en su momento dijo, era muy serio y por ende, se había centrado en retratarlo en la pantalla chica con mucho respeto.

Es un documental que sería lo más correcto para nosotros, porque una serie, una miniserie, sería como una revictimización de Debanhi y no queremos nosotros hacer eso", dijo Mario Escobar.

Padres de Debanhi Escobar rechazan a Danna Paola por esta razón.

La muerte de Debanhi Escobar fue u suceso que incluso llegó a los medios de comunicación internacionales; no obstante, el comediante conocido com 'Platanito' lo usó para una presentación en vivo causando indignación entre la audiencia. El comediante cuyo nombre verdadero es Sergio Verduzco, subió un video ofreciendo una disculpa pública que no fue suficiente para los padres de la joven, mismos que también resaltaron en la actualidad que este no les ofreció una disculpa pública a ellos pese a que lo habían solicitado.

De alguna manera ya no siguió con ese tipo de chistes. Hasta ahí la dejamos, ya no hemos platicado con los abogados, pero yo creo que en su momento lo podríamos platicar con ellos", dijeron los padres de Debanhi.

Debanhi Escobar. Foto: Twitter

Pese a lo que sucedió con el comediante, hace unos días el influencer conocido como 'Medio Metro' se ubicó en el ‘ojo del huracán’ pues a través de las redes sociales se difundió una foto donde hizo referencia a la manera en que la joven originaria de Nuevo León haba sido encontrada. Aunque se dijo que se trataba de una cuenta falsa, este chiste sobre uno de los feminicidios más mediáticos e indignantes fue motivo para pedir que lo cancelaran.

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna