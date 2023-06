¿Sale del clóset? Tras separarse de Andrea Legarreta, Erik Rubín confiesa si le gustan los hombres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos meses de que se anunciará su tan polémica separación de la reconocida actriz y muy querida presentadora de TV, Andrea Legarreta, el reconocido actor y también cantante, Erik Rubín, recientemente brindó una entrevista con varios medios de comunicación, donde finalmente dijo si es verdad que le gustan los hombres, como se ha estado rumorando desde hace meses, ¿será acaso ya salió del clóset.

Como se recordará, hace casi cuatro meses que l pareja anunció a través de su cuenta de Instagram que después de casi 23 años de matrimonio y dos hijas, lamentablemente habían decidido separarse en común acuerdo, afirmando que no es que hubiera un tercero en discordia, falta de amor o algo turbio detrás, sino que lo hacían muy enamorados pero ya no de la misma manera que antes, sino que ese amor se había transformado en algo más, negando así cada rumor.

Pero como todo, los rumores sobre esta separación no se hicieron esperar y Twitter se llenó de memes, en los cuales se ponía en duda que la presentadora del programa Hoy y el famoso cantante en realidad hubieran terminado, sino que está supuesta separación y que solamente estaban fingiendo como un truco publicitario para atraer más público en sus proyectos.

Desde ese momento, la pareja decidió ignorar lo que se decía de él, como la el hecho de si tuvo un romance con Apio Quijano o no y en cuanto a su situación actual este aclaró que: "Tenemos una gran relación, creo que esto la verdad nos ha ayudado, nos ha unido, no ha llevado a valorar y estamos viviendo un proceso que amamos y que no se nutre que es la parte profesional".

Tras esto, explicó que siguen viviendo juntos que el tema laboral los tiene muy cerca y que no ha vivido como un soltero, que en algún momento deberá de hacerlo pero no es el tiempo, señalando que ya después verían eso con calma y entre ellos, confesando que: "Lo que es cierto es que nunca hemos hablado de divorcio como tal, nosotros estamos en un proceso de darnos cuenta en dónde estamos y puede ser tanto para un lado como para otro".

Otra duda que el cantante respondió con total sinceridad y que no tuvo pelos en la lengua para negarlo de forma contundente fue el hecho de si ya ha salido del clóset y si es que ha salido con hombres, a lo que este señaló que no es, que y que: "Yo no muerdo almohada", negando así que sea homosexual, riéndose de la situación que lo estaban haciendo pasar, demostrando que no le enojaba para nada ese tipo de cuestionamientos.

