Salma Hayek logra ocultar sus canas sin recurrir a los tintes con sencillo y económico truco

Ciudad de México.- Salma Hayek es una de las actrices más exitosas y bellas que México ha importado a otro país, sin embargo, esto no ha evitado que la celebridad sea víctima de los ataques de las personas a través de las redes sociales, donde suelen mostrarse implacables siempre que un famoso haga algo que ellos no consideren adecuado, tal y como ocurrió con la protagonista de Frida en el festival de Cannes donde se tomó varias fotografías a las cuales les añadió filtros.

Luego de algunas semanas de esto, la actriz de Crepúsculo al amanecer y Bandidas decidió dejar de lado la presión que los medios de comunicación suelen imponer en las famosas de mayores de 50 años y mostró, a través de su cuenta de Instagram, en una publicación que realizó la semana pasada sus ojeras, arrugas y bolsas en los ojos: "Yo despertándome y contando cuantas arrugas y canas se colaron a la fiesta esta mañana".

Seguramente para estas alturas te encuentras sumamente sorprendido, puesto ni siquiera en sus películas, Salma Hayek llega a mostrar indicios de tener canas, pero la realidad es que el paso de la edad le está cobrando factura a la actriz de The Eternals, quien en efecto, cuenta con algunos mechones blancos, aunque la originaria de Veracruz cuenta con un truco infalible para cubrirlas y, lo mejor de todo, es que no utiliza tinte para el cabello.

Como ya muchos sabrán, el cubrir las canas puede resultar algo bastante engorroso por varios motivos, principalmente por el tiempo que toma acudir a la estética para aplicar el tinte, por el otro, añadir químicos al cabello de manera frecuente puede resultar un tanto dañino para la melena, la cual puede llegar a resentirlo, sin embargo, Salma cuenta con un buen tip que te librará de todos estos problemas.

De acuerdo con declaraciones de la histrionista de Son como niños para el medio Hoy Día, ella suele colocar rímel para las pestañas en su cabello, debido a que se trata de un líquido un tanto denso, puede cubrir a la perfección las canas, aunque esto no dura para siempre, porque el efecto pasa una vez que lava su cabello, pero sin duda esto es algo que le ha ayudado cada vez que debe ir a una gala y necesita lucir su melena tan negra como se le conoce.

Tengo mi truco de que cuando me pongo rímel (en las pestañas) también me pongo rímel en las canas y ahorita no se me nota, pero cuando me baño me vuelven a salir", relató la actriz, de 56 años al show de Telemundo.