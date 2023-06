Tras amorío con Jason Momoa, Eiza González rompe el silencio y envía tremendo mensaje

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde que inició su carrera como actriz, en los pasillos de Televisa, Eiza González no ha parado de dar de qué hablar, ya fuera por los rumores de cirugías estéticas a los que presuntamente se ha sometido a lo largo de los años o por su vida amorosa, siendo que, constantemente, ha sido criticada por salir con diversas figuras de gran calibre en Hollywood, así como también llegó a ser señalada por ser la tercera en discordia en la realción de Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

Entre los hombres con los que la protagonista de Lola, érase una vez ha mantenido una relación, se pueden mencionar a Timotheé Chalamet, Luke Bracey, Jason Momoa, Pepe Díaz, Cristiano Ronaldo, D. J. Catrona, Maluma (la cual nunca llegó a ser oficial, según algunos rumores), Josh Duhamel, Dusty Lachowicz, entre muchos otros, lo que ha provocado que varias personas tachen a la famosa de ser una chica 'fácil'.

Eiza González asegura que seguirá saliendo con muchos hombres

Es bajo este contexto que Eiza González decidió responderle a sus detractores, a través de una entrevista en la revista L'Officiciel USA, donde le hizo saber al público que era consciente de la forma en la que era vista por algunas personas, pero resaltó que ésta era una postura machista, ya que, mientras a los hombres se les aplaude que salgan con varias chicas, a las mujeres se les critica e incluso, destacó que el término rompecorazones era visto como un halago cuando se hablaba de los hombres.

Seamos realistas; les sucede mucho más a las mujeres que a los hombres. Crecimos con todos estos ídolos, y cuando los hombres hacían algo loco, decían: 'Él es genial, es impresionante, un rompecorazones'. Les gusta usar la palabra para los hombres cuando están rompiendo el corazón de las chicas y teniendo diferentes novias.

La protagonista de Amores Verdaderos continuó su discurso afirmando que las cosas suelen tornarse completamente diferentes con las mujeres y, en su caso, no es de las personas que se conforman, especialmente porque es alguien que sabe su propio "valor" y destacó que está dispuesta a quedarse con alguien que no logre cumplir con todas sus expectativas, tras ello, tomó como ejemplo a Taylor Swift, quien también es ampliamente criticada por salir con varios hombres.

Eiza González ha sido vinculada amorosamente con varios famosos de Hollywood

Por otro lado, Eiza González destacó que lo más importante para ella, actualmente, es su carrera como actriz, aunque no descarta la posibilidad de encontrar al amor verdadero: "Sí, soy ambiciosa y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir y ser una mejor versión de mí misma". Para ser más clara, la también cantante aclaró que estaba dispuesta a pasar por "150 mil personas" con tal de conocer al indicado.

Asimismo, la histrionista declaró que su punto final en su carrera es convertirse en directora de cine, pero también espera tener el tiempo suficiente para poder hacer una familia con la persona adecuada, puesto uno de sus sueños es ser madre y poder pasar tiempo con sus hijos, por lo que espera poder equilibrar su carrera con su trabajo, ya que, considera que una "parte de" ella podría "morir" si llegase a dejar de trabajar.

Fuentes: Tribuna