Tras retiro de Televisa y cirugías, actriz vuelve a 'VLA' y desenmascara a Paco Stanley: "Me gritó"

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tiene varios años sin proyecto fijo en Televisa y que ha sido muy criticada por sus cirugías, sorprendió a los televidentes debido a que la mañana del miércoles llegó hasta el foro del programa Venga la Alegría para hablar de Paco Stanley. Se trata de Verónica Macías, quien trabajó en el programa Ándale, junto al fallecido conductor y también el primer actor Benito Castro.

La también productora mexicana fue invitada estelar en el matutino de TV Azteca para hablar de algunas de las historias de vida que compartió con el padre de Paul Stanley, después de conmemorarse 24 años de su trágico deceso, y dejó con la boca abierta a más de uno debido a que hizo fuertes revelaciones. Entre los momentos que vivió con Paco que jamás puede olvidar se encuentran cuando murió uno de sus hijos.

Verónica dijo que en esa época Stanley estaba irreconocible por la partida de su heredero: "Paco era un niño muy guapo que iba al estudio todos los días… él falleció y fue una época que vimos a un Paco que no conocíamos, ¡imagínense!, murió su hijo lloraba, triste, apagado, con un dolor terrible, se encerró, no dio programas, entonces yo empecé a conducir el programa con Arleth Garibay cuando él se fue, porque estaba en el luto de su hijo", expresó.

Verónica Macías en sus inicios

Asimismo, la actriz de telenovelas como Volver a empezar, Carita de ángel y Cómplices al rescate se sinceró y admitió ante las cámaras que no todos fueron buenos recuerdos al lado del finado presentador, recordando que en una ocasión le gritó por cometer un error al aire: "Yo estaba nerviosa y dije 'gracias por habernos escribido' y me gritó horrible, me volteó a ver con una cara, furioso, en la oficina sí me grito, me dijo 'eres una pend...', me lo merecía".

Por otra parte, al recordarle todo el viacrucis que padecieron los colaboradores de Paco después de su asesinato, Vero se sinceró y se dijo afortunada por no ser su compañera de trabajo en ese momento: "Yo de una cosa le doy gracias a Dios, que yo ya no trabajaba con Paco porque todos los que estaban cerca de él estuvieron embarrados y hasta la cárcel fueron a dar, yo ya no había visto a Paco muchos años antes", expresó según declaraciones recogidas por Agencia México.

Al respecto de su relación con Mario Bezares, quien fue señalado como uno de los sospechosos de la muerte de Stanley, Macías únicamente solo tuvo buenas palabras para él pues fueron grandes amigos cuando hicieron teatro juntos: "Yo viví con Mario Bezares dos meses, así de abrir los ojos y ahí estaba Mario, y buenas noches y me iba con Mario, porque hicimos una gira de teatro, entonces vivíamos en un autobús de actores de teatro... muy lindo Mario Bezares", detalló.

Finalmente, la comunicadora externó su respeto para todos los involucrados en el lamentable caso, además de su admiración por Paco Stanley: "Nadie va a olvidar a nuestro precioso Paco y no estamos para culpar a nadie, realmente yo vengo a decirles que Paco en paz descanse, siempre voy a estar agradecida, siempre, porque él me dio la oportunidad de entrar en televisión", remató.

