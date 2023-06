¿Verás 'The Flash' en el cine? Te contamos si hay escena post-créditos para que no te la pierdas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado lunes 12 de junio, se llevó a cabo la premiere de la cinta The Flash protagonizada por el actor Ezra Miller quien previamente estuvo envuelto en varias polémicas que llevaron a los productores a retrasar el estreno con el fin de evitar dar un duro golpe a las ganancias obtenidas en taquilla. Aunque muchos ya han tenido la oportunidad de ver este largometraje en torno a la vida de 'Barry Allen', la critica asegura que se trata de un proyecto muy bueno que deja mucho de qué hablar; no obstante hay un tema que importa a los cinéfilos y a continuación te lo vamos a explicar.

Para empezar, basta hacer mención que algunos complejos cinematográficos en el país tomaron la decisión de estrenar la cinta este jueves 15 de junio. En caso de que tengas boletos para verla ya sea este día o el resto del fin de semana, recontamos si en verdad hay escena post-créditos al final de la cinta. Ya sabes, ese pequeño adelanto que sale cuando los nombres de todos los involucrados en la película dejó de pasar. Esta escena bebe permite saber si habrá una segunda entrega y claro, adelanta un poco de qué iría la trama.

Muchos usuarios suelen salirse en cuanto los créditos comienzan a salir en la pantalla y las luces se encienden. Por ello, al notar en redes sociales que tal personaje o suceso ocurre y claro, da pie a una segunda parte, suele haber lamentos por no esperarse unos 10 minutos en lo que los nombres dejan de aparecer. Bajo esa tónica, el portal Smash no solo se enfocó en redactar que la trama de The Flash es muy buena, sino que además hay una gran posibilidad de una o hasta varias escenas post-créditos.

'The Flash' de DC Comics se estrenará por fin en cines. Foto: Twitter

De mismo modo, se advirtió que, a diferencia de otras cintas, The Flash cuenta con una trama que llevará al espectador a hacer frente a la nostalgia, misma que estaría presente tanto en la película como tal como en estas posibles escenas finales, de ahí que haya un énfasis en invitar a los fans de las películas de súper héroes a esperar un poco y no salir de la sala antes de que éstas aparezcan. Cabe la posibilidad de que haya spoilers en redes sociales; sin embargo, es mejor que el espectador lo vea personalmente a que se entere por otros medios.

Expertos han remarcado que esta cinta no es fiel al cómic, por lo que se invita además a tener la mente abierta a lo que pueda pasar ya que los personajes fueron un poco modificados y esto haría una gran diferencia en determinar que la cita es buena o no; solo que te recordamos que, pese a la polémica de Ezra Miller quien fue acusado por robo, secuestro y alteración del orden público, no le quitaron el personaje y el proyecto siguió en pie a estrenarse. Sí, parecía indicar que es una muy buena cinta.

Hsta ahora, no hay ninguna posible fecha para que se estrene en plataformas de streaming luego de su llegada a la pantalla grande; no obstante, se ha adelantado que 'Barry' tiene la facultar de viajar en el tiempo y con ello, sucesos del futuro se ven modificados, por ello también es relevante el regreso del actor Michael Keaton como 'Batman' y de nuevo, la referencia a la nostalgia y sorpresa para los espectadores. ¿Te la vas a perder?

