Wendy Guevara. al borde del llanto al narrar discriminación por ser trans en 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida influencer, Wendy Guevara, acaba de dejar a más de uno sintiendo una completa indignación y más al estar al borde del llanto, al recordar y decidir abrir su corazón al público narrando la más terrible discriminación que ella recuerda que vivió por ser una mujer trans, durante su estadía dentro de La Casa de los Famosos México, recibiendo aún más apoyo del público.

Como se sabe, el pasado domingo 4 de junio finalmente dio comienzo el afamado reality show proveniente de Telemundo ante las cámaras de la empresa San Ángel, con el 24/7 a través de la página de streaming de la empresa, ViX+, en donde hasta el momento la auténtica reina y favorita para ganar esta primer temporada ha sido Wendy, una de las tres mujeres trans que conforman el famoso grupo de 'Las Perdidas'.

Hace varios años que Wendy, Paola Suárez y Kimberly Irene se viralizaron por todo el Internet por un divertido video que grabaron, el cual se trata de una excursión en la que se perdieron, motivo por el que bromearon al respecto y comenzaron a gritar que estaban perdidas y las otras hacían un eco, cambiando desde ese momento su rumbo, pues el público comenzó a buscar más contenido de ellas y ha pedirles más, haciéndose famosas enseguida.

Y ahora, esta gran fama ha logrado que Guevara forme parte de su primer proyecto oficial ante la televisión de la mano de la empresa de Emilio Azcárraga, en el cual ha demostrado que los altos mandos han acertado al tenerla dentro de la emisión, pues con su gran sentido del humor, su forma tan directa de decir las cosas y su natural talento para estar frente a cámara no ha parado de dar contenido y hacer reír a la gente.

Pero, dentro de todas sus divertidas anécdotas, también ha habido mucha tristeza y sufrimiento, pues hace un par de horas, en una conversación con Poncho de Nigris y Sergio Mayer, la famosa influencer recordó uno de sus peores momentos como mujer trans, narrando la ocasión en la que una señora la discriminó en plena vía pública frente a cientos de personas e incluso oficiales de Policía y nadie hizo nada.

Guevara, recordó que en una ocasión estaba con otra amiga que es trans y trataron de entrar a un baño público, de los que debes poner una moneda y pasar a través de unos tubos que giran para llegar al otro lado, narrando que cuando ella quiso pasar, la señora que cuidaba el lugar le detuvo el tubo y le dijo que no podía entrar al baño de mujeres y para no pelear, se fue al de hombres, pero que de igual forma no la dejo pasar y le dijo que no podía entrar tampoco, pues de seguro querría hacer "cochinadas" ahí adentro con otros hombres.

Ante este hecho, Wendy mencionó que se sintió muy denigrada, que no valía nada, además de una terrible vergüenza de ser ella pues había gente rodeándolos, destacando que pese a ello quiso luchar para poder entrar y hacer sus necesidades, por lo que le dijo a la mujer que si no la dejaba entrar iba a hacer en la calle, pero que sabía que no podía pues la arrestada sería ella, dado a que había oficiales de Policía cerca, los cuales no dijeron nada para defenderla o calmar la situación, señalando que al final ella y su amiga se fueron del lugar y lloraron de la impotencia.

