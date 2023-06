Conductora de Televisa hunde a Pati Chapoy y desenmascara lo peor de trabajar con ella en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pati Chapoy se metió en un nuevo escándalo pues una de sus excolaboradoras del programa Ventaneando, quien ahora forma parte de Televisa, reveló los presuntos abusos y maltratos que vivió mientras trabajó con ella en TV Azteca. Quien hizo tales revelaciones fue Aurora Valle, quien fue reportera del programa de espectáculos del Ajusco desde 1997 hasta el año 2016 pero actualmente es parte de las filas de San Ángel.

Hace algunas horas la periodista experta en espectáculos ofreció una conferencia de prensa para promocionar la quinta temporada de su programa de entrevistas Confesiones y durante su charla con los reporteros salieron a relucir diversos temas. En primer lugar, Aurora dio detalles de la entrevista que le hizo a Pedrito Sola hace un par de años, siendo la primera vez que el conductor habla para otro canal que no es Azteca.

La famosa explicó que con el fin de no incomodar al presentador, ella fue a entrevistarlo hasta su casa y comentó que en caso de que quisiera entrevistar a Pati o Daniel Bisogno sucedería algo similar: "No lo sé, cómo le digo...". Luego uno de los reporteros le preguntó a Valle cómo se sentía porque ella había sido una de las primeras en exponer los malos tratos que hay en la producción de Ventaneando y ella reviró que no sucedió así.

Aurora Valle y Pati Chapoy

La presentadora de Tlnovelas y Unicable explicó que ella salió del programa de Pati en silencio pero luego de darse cuenta que su exjefa estaba tergiversando la situación decidió salir a hablar: "Dije 'no, no, no', Pati había dicho que salí porque no fui a un curso y yo lo he dicho en mi programa de Internet, fue porque lo que me dijo, por eso me fui", recordó la exconductora de TV Azteca.

Posteriormente, Aurora fue tajante y revivió los motivos de su salida de Ventaneando: "Primera gritiza y yo me fui, yo no crecí con violencia, yo no crecí con agresividad, entonces ¿por? y yo no entiendo, yo los veo, cómo gritan", explicó para luego decir que ahora que ella tiene al mando una producción, trata a todo su staff con respeto: "Yo no quiero ser así, la gente hace su mejor esfuerzo, yo hago mi mejor esfuerzo".

Asimismo, la presentadora puntualizó: "Si tiras un vaso con agua, fue sin querer, entonces si los chavos hacen una edición incorrecta no tienes que gritar, no tienes qué ofender, que gritarle a la gente". Pese a la amarga experiencia que vivió siendo parte de su equipo, Aurora aseguró que no le guarda rencor a 'La Chapoy' y recordó que hace poco volvió a Ventaneando para uno de los aniversarios: "Me habló Pati, me la pasé muy divertido, todo bien".

