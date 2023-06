"De pen...": Benito Castro estalla contra actor de Televisa; el sabría quién mato a Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido actor y presentador, Benito Castro, decidió brindar una entrevista con Venga la Alegría, en donde rompió el silencio y estalló en contra de Luis de Alba, reconocido comediante y actor de Televisa, quien en unas recientes declaraciones mencionó que, presuntamente, Paco Stanley consumía drogas ilícitas y que en ocasiones eran vendidas por Castro, quien negó esto y reveló sabría quién mató al presentador en 1999.

Ante este escenario, el actor mejor conocido por su papel en La Güereja, aprovechó su más reciente encuentro con la prensa y negó tajantemente ser la persona que proveía de sustancias ilícitas al fallecido presentador, afirmando que: "No le vendía yo cocaína a Paco, ¿ok?, quise hacer un chiste y me salió el tiro por la culata, cosa que me vale mad... porque nunca lo he negado, mi adicción a las drogas, mientras la tuve nunca la negué, a ver si tú tienes los hue... de pasar la entrevista como lo estoy diciendo".

Ante este hecho, Castro recalcó: "Decidí por salud, definitivamente por convicción, no tuve que ir ni a tratamiento alguno, ni al centro de salud, nada, un carajo, de puros hue..., por convicción, dije adiós y adiós". Sobre el motivo que provocó su comentario de proporcionarle estupefacientes al padre de Paul Stanley en la docuserie explicó: "Paco no tenía necesidad de venderle droga a nadie, cuando un Ministerio Público me preguntó con toda la mala leche del mundo '¿Paco Stanley le daba la droga a usted?', contesté: 'no, yo le daba a Paco', nada más por joder, pero no me salió mi chiste".

Benito Castro. Internet

Asimismo, el artista puntualizó que pese a los comentarios negativos del comediante, no tiene intenciones de iniciar una guerra con de Alba, mejor conocido por su papel de 'El Pirruris', mencionando que: "Cada quien habla lo que le sale del foro de las pelotas, ¿por qué nos quieren echar a pelear carajo?, qué pin... afán de amarrar navajas, no, no le voy a aclarar nada a Luis de Alba, no tengo nada qué aclarar".

El reconocido presentador externó su negativa a volver a hablar del polémico tema, destacando que su seguridad también se podría ver afectada si habla de más: "Este asunto ya me tiene hinchados los hue..., por eso lo digo con ese tono, y lo digo con esas palabras, porque esa es la verdad, ya me hincharon las pelotas con este pedo, ya no quiero hablar de Paco Stanley", afirmando que él ya no respondería preguntas al respecto.

Finalmente y de forma contundente, Benito mencionó que ya era hora de dejar ir el tema que deben de dejarlo ir, recalcando: "déjenlo descansar en paz y a mí déjenme descansar también, y no les voy a decir si sé o no sé quién lo hizo, de pen... me pasaría yo de decir 'fue fulano de tal' para que me den en la mad... pasado mañana a mí, ¡por favor!", pidiendo por última vez que piensen también en su seguridad.

Benito y Paco. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui