Dulce estalla en contra de actriz de Televisa; en 'VLA' le da fuerte zarpazo y la pone en su lugar

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz y querida cantante, Dulce, se encuentra dando mucho de que hablar con sus recientes declaraciones, debido a que en una entrevista con Venga la Alegría acaba de estallar en contra de la muy reconocida actriz de Televisa y también cantante, Alejandra Ávalos, a la cual no dudo en darle un fuerte zarpazo que la puso en su lugar.

Como se sabe, la famosa intérprete de Tu Dama de Hierro recientemente brindó una pequeña entrevista a diferentes medios de comunicación debido a que está anunciado su nueva gira musical, Tirana Tour, por lo que ha respondido a varias de las polémicas en las que se ha visto envuelta en el último año, como los supuestos coqueteos en la década de los 80's con la famosa cantante, Lupita D'Alessio, negando tener preferencias por las mujeres.

Pero ahora, un tema que ha estado muy recurrente, fue el hecho de que Ávalos acaba de afirmar que la exintegrande de ¿Quién es la Máscara? es la que se encuentra detrás de su sobrepeso, señalando que ella le dijo que consumiera un medicamento para mantener su voz cuando estaba enferma o perdiendo la voz por esta misma cuestión, así que ahora salió a defenderse de forma contundente.

Dulce ante la prensa de TV Azteca se mostró bastante molesta de que la culpe de sus problemas, afirmando que: "Yo nunca le sugerí nada, ella me habló y me preguntó, ‘qué te pones cuando te pones afónica'...no le sirvió, ve el tamañón que está, digo no es crítica, pero ella es la que habla de su gordura, yo no he dicho nada, pero ella se ha encargado de decir en todos lados para justificarse, lo que come, que soy la que le receté".

Tras esto, declaró que en caso de que el medicamento ese hubiera estado detrás de lo que le pasa ya era hora de que se hubiera corregido si pusiera de su parte, señalando que: "para empezar eso sucedió hace 25 años, cuando estábamos flacas todas. Su gordura es responsabilidad de ella, yo creo que está muy equivocada de hacer esos comentarios", dejando en claro que no aceptaría la culpa de nada.

Finalmente, la cantante de Muñeca señaló que no entiende tampoco de dónde salió el querer atacarla si ellas están juntas en el show de GranDiosas, dejando muy en claro el hecho de que: "A mí no me dice nada, y ya no me dan ganas de hablar con ella, mucho menos de decirle buenas tardes porque tal vez las tardes no están tan buenas y va a engordar", dando por terminado los comentarios del tema.

