Facundo apoya a su hermano, luego de que él defendiera a Tenoch Huerta de María Elena Ríos

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, el mundo de la farándula se vio sacudido después de que la saxofonista, María Elena Ríos, acusara abiertamente al actor de Marvel, Tenoch Huerta de ser un "narcisista" y de haberla agredido sexualmente. Aunque no fue sino hasta las últimas 24 horas que trascendió la noticia de que el intérprete de 'Namor' habría cometido stealthing con la artista, es decir que se retiró el preservativo sin el consentimiento de 'Malena', mientras ambos mantenían una relación íntima.

Casi de manera paralela, el hermano de Facundo, Hernán Gómez Bruera, salió en defensa del actor originario de Coacalco, en el Estado de México, asegurando que las acusaciones de María Elena carecían de credibilidad, asimismo, la saxofonista se defendió argumentando que, lo que en realidad ocurría, era el familiar del famoso tenía una gran amistad con Huerta, por lo que no podía ver las cosas de manera objetiva.

Recientemente, el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, acudió a buscar a Facundo para averiguar su postura ante toda esta situación, a lo que el locutor de EXA declaró que si algo sabe de esta vida es que a su hermano se le tiene que hacer "caso", puesto él "siempre tiene la razón", lo que de alguna manera dejaba entrever la gran confianza que el presentador de Incógnito sentía por su familiar.

Si algo aprendí es háganle caso a mi hermano, ese g... siempre tiene la razón.

Después de esto, Facundo insinuó el hecho de que María Elena Ríos habría terminado "ardida" por la discusión que sostuvo con Hernán Gómez, ya que, ésta no habría podido argumentar de mejor manera su postura. El presentador de televisión atribuyó este hecho a que su hermano es sumamente culto, incluso presumió que gusta de leer mucho más que el promedio de la gente, por lo que es difícil vencerlo en una discusión.

Lo que pasa es que mi hermano ha leído mas libros que el promedio de la humanidad, y entonces su vocabulario es bastante extenso, florido, y algunas personas se quedan cortas cuando se trata de la discusión escrita o verbal y cualquiera que pierde una discusión termina ardido.

Tras estas declaraciones, el reportero cuestionó a Facundo si consideraba que la carrera de Tenoch Huerta correría riesgo después de las acusaciones de María Elena, sobre todo porque se sabe que el actor habría perdido la oportunidad de protagonizar el filme de Blue Demon, a lo que el conductor aseguró que esto no sería así, ya que el famoso desbordaba talento y esto lo mantendría a tope: "No, hombre, no creo, el talento flota por sí solo".

Finalmente (y como no podía ser de otra manera) el reportero cuestionó a Facundo sobre lo que él creía que pudo haber ocurrido en la relación amorosa que hubo entre la saxofonista, María Elena Ríos y el actor de Black Panther: Wakanda For Ever, a lo que él decidió no entrar en controversias y aclaró que ese es un tema que él desconocía, por lo que no podía responder a dicha pregunta: "Eso ya no sé la neta, ya la vida interna y amorosa de la banda ya no me la sé, la neta".

