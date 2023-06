Galilea Montijo lanza recadito a haters tras críticas por divorcio y FOTOS con modelo: "Me vale ma..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo una vez más se encuentra en el ojo del huracán debido a que hace algunas horas hizo fuertes declaraciones enviando un fuerte recadito a sus haters que la están criticando diariamente. Como se sabe, la también actriz de Televisa es una de las personalidades más exitosas y conocidas de la empresa, lo cual conlleva a también estar muy expuesta a las críticas y comentarios negativos.

Como se recordará, a lo largo del 2022 estuvo circulando la versión de que 'La Gali' ya no quería ser parte del matutino de Las Estrellas y que querría salir definitivamente del proyecto porque estaba "harta" de todas las críticas que recibía a diario; incluso reportaron que la originaria de Jalisco le había rogado a los altos mandos de San Ángel para que le autorizaran sumarse a las filas de Univisión y así concretar su mudanza a Estados Unidos.

En una ocasión Montijo hasta se grabó ahogada en llanto mientras pedía un alto a los ataques en su contra, pues la prensa le inventó de todo, incluso hasta un supuesto romance con otra mujer. Fue hasta este 2023 que la exitosa presentadora decidió sincerarse ante las cámaras y por primera vez confirmó que los rumores eran ciertos: En el mes de febrero anunció que se había concretado su divorcio de Fernando Reina Iglesias.

Y cuando todo parecía haberse calmado para ella, hace unas semanas Galilea fue víctima de otro escándalo debido a que se filtró que se estaba consiguiendo un nuevo galán, quien es más joven que ella. Resulta que la actriz de novelas como El premio mayor, Azul, Tú y yo, Tres mujeres y El precio de tu amor fue fotografiada teniendo un romántico día de playa con el guapo modelo español y fotógrafo, Isaac Moreno, hecho por el cual su hijo Mateo sufrió bullying en la escuela.

Fuente: Productora 69

Tras vivir estas amargas experiencias y luego de casi tres décadas de carrera, ahora 'La Montijo' enfrenta las adversidades de una forma distinta y en una reciente plática con sus compañeras del programa Netas Divinas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Paola Rojas, aprovechó para enviar un contundente mensaje a sus haters. Las talentosas mujeres se encontraban hablando de la autenticidad y la tapatía expresó qué era para ella esta cualidad.

Al lado de la experta, Galilea reconoció que aunque antes salía muy afectada de los escándalos, ahora que es una mujer de 50 años prefiere tomarse todo con más calma: "A mí lo que me ha funcionado conforme han pasado los años, no sé si es la madurez, si es que van pasando los años, los fregadazos que te da la vida, pero van pasando los años y a mí me vale más mad... lo que piensen de mí y no sé si eso es ser auténtico o quitarte cositas que vayas cargando", expresó la tapatía.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable