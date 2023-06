"Hablas mier...": Niurka humilla a José Manuel Figueroa; afirma no sabe "cog..." tras burlas a Emilio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y polémica cantante de origen cubano, Niurka Marcos, recientemente demostró que es toda una mamá oso cuando se trata de sus hijos, pues no dudó en humillar a José Manuel Figueroa, tachándolo de hablar "pura mier..." y de no saber "cog...", después de que el famoso cantante de regional mexicano se burlara del hijo de la bailarina, Emilio Osorio.

Como se sabe, la prometida del cantante, Marie Claire Harp, acaba de salir de La Casa de los Famosos México, en donde también se encuentra Emilio, por lo que lo que la prensa le cuestionó sobre el breve tiempo de su mujer y la polémica que tenía con algunos de los integrantes, como que llamó a Poncho de Nigris un "machista", hecho por el que Niurka salió a defenderlo y decir que la presentadora había exagerado.

Ante este hecho, José Manuel defendió a su pareja y dijo que: "Creo que Marie Claire nunca tuvo bronca con… ¿cómo se llama el Niukito?", una vez que le dijeron el nombre, este al escuchar el apellido se mostró sorprendido y cuestionó: "¿no es hijo de Bobby Larios?" y cuando le mencionaron que no, que era de Juan Osorio este se disculpó con el productor de novelas y exclamó un "ah ok, corten eso por favor".

José Manuel. Internet

Ante este hecho, la denominada 'Mujer Escándalo' sin pelos en la lengua le respondió con este mensaje tan humillante: "José Manuel, bobito, ¿Te acuerdas cuando medio cog...? Porque no me encontrabas el clítoris, nunca lo encontraste, ¿Te acuerdas que me invitaste un fin de semana? Nada más estuve ocho horas, porque hablabas tanta mie..., ¿Te acuerdas que te lo dije? Que el día que se te ocurriera decir una mam... iba a abrir el hocico. Te dije: 'es importante que sepas dónde está el clítoris de la mujer porque el mío nunca me lo encontraste'".

Pero no conforme con este contundente mensaje, en el que muestra su muy evidente ira contra el hijo de Joan Sebastian, la cubana también declaró que: "Mi hijo sabe quién es su papá, porque cuando yo conocí a Bobby, ya Emilio había nacido, en Velo de Novia", además, también quiso dejar en claro que Osorio también estaba seguro de que era el padre de Emilio, y de nueva cuenta mencionó su falta de habilidad en la cama y tachándolo a él y a Marie Claire de decerebrados.

Cabe mencionar que el prometido de la presentadora de Bandamax ya se pronunció apenado y con una disculpa, declarando que: "me preguntaron y por mi ignorancia yo no sabía, discúlpame de verdad, también le ofrecí una disculpa y reitero a ti, a Juan, a Emilio una disculpa, porque fue error mío y no quiero que haya malentendidos, de hecho le pedí a las cámaras que lo borraran y no lo hice en mala onda, me corrigieron y yo supe que la había superregado y pedí que lo borraran y extendía mis disculpas ante las cámaras, me equivoqué".

Fuente: Tribuna del Yaqui