Insólito: Tom Cruise tiene el corazón roto tras desprecio de Shakira; ella lo cambió por su amigo

Miami, Florida.- Para nadie es un secreto que la cantante Shakira es una de las más talentosas, populares y hasta bellas del espectáculo, tanto que en cuanto se reveló que la relación con Gerard Piqué ya haba llegado a su fin tras 12 años juntos y dos hijos en común, se rumoró que los interesados en conquista serían los actores Henry Cavill o Chris Evans; no obstante, al final se reveló que la colombiana estaba dispuesta a darse una oportunidad más en el amor con un deportista, sacando a flote que podría ser el jugador de la NBA, Jimmy Butler a quien acudió a apoyar en una final. Todos quedaron con el corazón roto pues ella prefirió a alguien más.

La mudanza de Shakira de Barcelona a Miami le permitió no solo retomar su carrera, sino también comenzar a moverse en los círculos de famosos a los que ella estaba acostumbrada. Tanto así que causó sensación su presencia en el Gran Premio de Miami donde la compositora fue vista platicando con el actor Tom Cruise que se dijo después, le envío flores pues había causado una gran impresión en él estar con la originaria de Barranquilla, tanto que estaba dispuesto a conquistarla especialmente porque ambos estaban solteros.

Justo durante esa carrera, los rumores de romance de la famosa de 46 años de edad se avivaron cuando fue vista con el heptacampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton en un restaurante de lujo, cita que después los llevó a un paseo en yate y con ello, ambos terminaron por verse de nueva cuenta en Barcelona donde 'Shak' fue invitada especial de Mercedes. Con la confirmación de que ambos ya estaban saliendo, el protagonista de Misión Imposible aseguran, quedó con el corazón roto.

Una fuente cercana al famoso de 60 años de edad reveló que el sí tenía intensiones de llevar la relación mucho más allá de una amistad con la cantante, tanto que hasta se ilusionó por lo que podría llegar a ser; sin embargo, todos estos sentimientos después fueron de decepción ya que además el corredor británico es amigo del histrión, lo que sin lugar a dudas fue un golpe doble para el famoso quien se quedó sin la conquista y además sin un amigo.

Los periódicos británicos The Daily Mail y The Mirror resaltaron al respecto que Tom Cruise y Shakira "tenían una química increíble", tanto que el famoso y expareja de actrices como Katie Holmes o Nicole Kidman pensaba que la relación entre ambos era en este momento "como un juego de niños que estarían saliendo en poco tiempo"; sin embargo, algo similar pasó con Hamilton con quien afirman, Shakira realizó un viaje express a Francia a modo de conocerse mejor y claro, llevarlos a conformar que estaban en la fase de salidas y coqueteo.

Fue una gran golpe para el ego de Tom, le dolió aún más porque considera a Lewis un amigo", destaca la fuente.

Cabe destacar que el noviazgo no se ha confirmado entre Shakira y Lewis Hamilton, los que este fin de semana están en el ojo del huracán, ya que para el británico, toca el turno de debatirse en el Gran Premio de Canadá, mientras que Shakira recientemente atrajo la atención del público pues se difundieron las declaraciones que dio ante un tribunal en Barcelona donde buscó conformar que no era residente de España y por ende, no tiene ninguna deuda con Hacienda; no obstante, en el marco de tales declaraciones, confesó que una vez mientas sobrevolaba la capital catalana, le pidió al piloto aterrizar un momento para poder besar al entonces jugador del FC Barcelona.

