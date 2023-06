¿Se acabó el amor? Gabriel Soto llega a Televisa y revela lo impensable de relación con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Irina Baeva y Gabriel Soto han dado de qué hablar desde que comenzaron su romance hace casi 6 años, cuando él presuntamente no se separaba de su exesposa Geraldine Bazán. En una reciente entrevista para cámaras y micrófonos de Televisa, el galán de las telenovelas sorprendió a todos al dar una inesperada noticia de su relación con la actriz rusa luego de haber cancelado su boda y enfrentar rumores de que habían terminado.

Al parecer el romance de este par va viento en popa, pues a pesar de que el protagonista de Amor dividido y Mi camino es amarte ya cumplió el sueño de convertirse en padre al lado de Geri, con quien tuvo a sus hijas Alexa Miranda y Elissa Maria, Soto acaba de confesar que no descarta volver a vivir esta experiencia junto a Irina, quien en días pasados reveló que sí desea convertirse en madre.

El actor mexicano, de 48 años, declaró ante las cámaras del programa Hoy que él también piensa en volver a convertirse en padre ahora al lado de Baeva: " Sí, pues está en nuestros planes, ahora sí que no puedes decir 'de esta agua no beberé', y evidentemente en nuestro querer hacer una familia que somos, pues sí", explicó Gabriel, quien está por estrenar su nuevo melodrama Vencer la culpa.

No obstante, Gabriel dejó entrever durante la entrevista que brindó al matutino de Las Estrellas que no es su prioridad tener otro hijo en este momento: "Evidentemente pues en un futuro pues si llega un integrante más a la familia pues que sea una gran bendición que nos mande Dios", recalcó. Las declaraciones del galán de inmediato causaron eco y es que para muchos televidentes podría estar claro que Soto no quiere formalizar con Baeva.

Como se recordará, a lo largo de todo el 2022 se especuló que su relación sentimental había llegado a su fin sobre todo después de que decidieran aplazar su boda pese a que están comprometidos desde 2020. Asimismo, la guapísima rubia de 30 años causó gran controversia cuando en su reciente visita al programa Pinky Promise declaró que no estaba segura de que Gabriel Soto fuera el amor de su vida

Pero luego de haber recibido fuertes críticas por estos comentarios, Irina trató de retractarse señalando que se encuentra plena en su noviazgo con el galán de los melodramas Soltero con hijas y Te acuerdas de mí: "¿Más?... ¿podría estar más enamorada mi amor?, te amo... seguramente nos iban a preguntar del programa", dijo la rusa. ¿Crees que Irina Baeva y Gabriel Soto sí formen una familia y tengan hijos propios?

