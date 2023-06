Tensión en TV Azteca: Mauricio Barcelata pone en su lugar a Gabo Cuevas en 'VLA' y así le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de TV Azteca nuevamente están creciendo las tensiones ente sus celebridades, pues recientemente el famoso y muy polémico presentador, Mauricio Barcelata, no dudo en poner en su lugar al muy polémico reportero de los espectáculos, Gabo Cuevas, en vivo de Venga la Alegría, por lo que este no tuvo pelos en la lengua al darle una muy contundente respuesta.

Como se sabe, hace un par de días que en la emisión producida actualmente por Maru Silva, pasaron el momento en el que reconocido actor mexicano que ha triunfado en los Estados Unidos desde hace un par de años, Luis Gerardo Méndez, huye de la prensa de la empresa del Ajusco, negándose a dar declaraciones sobre su presencia en la Ciudad de México, ni de su vida privada, que era de lo que se le cuestionaba.

El reportero detrás de cámara que lo siguió por todo el aeropuerto, hasta que logró escaparse fue precisamente Cuevas, el cual al ver que no podría alcanzarlo le grito un: "Gracias por tratar así a tu público mexicano", haciendo referencia a que a ellos era a los que les estaba haciendo el desaire de no hablar sobre temas que eran del interés de todos, además de tacharlo de ser grosero con ellos mismos como prensa por ni siquiera decirles que ahora no.

Pero el expresentador de Guerreros 2020 se mostró bastante en contra de la opinión de Gabriel, señalando que él consideraba que el reportero se había pasado y excedido un poco con el famoso actor de Hollywood, destacando que para él estuvo muy de más el que le dijera que había tratado mal al público mexicano o a ellos mismos, destacando que entiende que si debe de ser molesto que los ignoré, pero que no era para eso.

Ante este hecho, la famosa conductora, Flor Rubio, que es jefa de Gabo, mencionó que ella considera que el joven no estaba exagerando y que sí era como un ataque hacía ellos ese tipo de rechazos y una falta de respeto al no decirle ahora no puedo con permiso y retirarse con tranquilidad, a lo que Mauricio señaló que a veces no se podía y no era para que le gritara esas cosas al artista, afirmando que él estaba mal.

Pero no solo Flor dio réplica, pues el exintegrante de Survivor México mediante el programa de Radio Fórmula Espectacular le respondió a Barcelata de forma contundente, afirmando que no le interesaba su opinión, debido a que él no entendía ese tipo de cuestiones al no ser un periodista y que cuando él se cambié de giro y se vuelva reportero va a tomar en consideración sus criticas o comentarios, que por lo pronto no.

