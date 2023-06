¿Todavía no sabes cómo? Así es como votas en 'La Casa de los Famosos' para salvar a tu favorito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para la segunda expulsión dentro del reality de Televisa, La Casa de los Famosos México, donde esta vez los que están en la cuerda floja son el influencer regiomontano Poncho De Nigris y el actor, cantante y político mexicano Sergio Mayer, los cuales fueron nominados por el resto de los participantes al considerar que hay una relación de amor-odio entre ellos que puede afectar la estrategia de los demás. Si quieres salvar a alguno, te decimos el paso a paso para que los beneficies con el voto.

Para empezar, la transmisión en vivo de este programa se puede ver las 24 horas del día a través de la plataforma de streaming Vix, la cual es de acceso gratuito para algunas emisiones mientras que otras ya requieren del pago de Vix Plus, lo que involucra una inversión de 119 pesos al mes. Para los usuarios que hayan pagado, la buena noticia es que se podrá votar varias veces y por ende, ayudar a los famosos a seguir dentro de la competencia donde del premio es de nada menos que de cuatro millones de pesos.

Ahora, las votaciones basta decir, se llevan a cabo tanto en las pre-galas como en las galas, mismas donde se difundirá un código QR en la pantalla y bastará con escalonarlo con apoyo del celular para que el sistema te dirija de manera directa a la plataforma donde podrás votar por alguno de los nominados, Recuerda que esta semana, si bien hubo cuatro nominados, recientemente el acto y modelo Jorge Llosa salvó a Ferka, por lo que ella se quedaría al menos una semana más dentro de esta casa.

Cómo votar en La Casa de los Famosos Ten a la mano tu celular Abre la cámara cuando veas el Código QR Ingresa al link que te arrojará En el sistema, busca la sección 'Votaciones' Selecciona al participante al que quieres salvar Da click en 'Enviar voto'

Los usuarios que no cuentan con Vix Plus, podrán votar una sola vez en el día, por lo que deberán esperar 24 horas para hacer los pasos antes mencionados de nuevo y favorecer a alguno de los concursantes. Los que tengan cuenta plus, podrán votar 10 veces en las pre-galas que son los días miércoles, jueves, viernes y claro domingo que es cuando la 'Jefa' revela el nombre de la persona que se convierte en la expulsada de la emisión.

Toma en cuentan que los que pueden votar más de una vez además de seguir los pasos anteriores, también deberñan considerar dar click en el botón que dice 'Seguir votando' para favorecer al participante que hayan elegido. Además de Mayer y De Nigris, Sofía es otra de las nominadas de esta semana. Cuando los 10 votos se hayan agotado, el sistema ya no dejará continuar y se deberá esperar al siguiente día para repetir el mismo proceso.

Cada miércoles hay sesión de nominación, por lo que hasta entonces sabremos por quienes hay que seguir votando no sin antes saber el próximo domingo quién fue el segundo expulsado, mismo que se unirá a la conductora venezolana Marie Claire Harp quien fue la primera en abandonar la casa pero no el programa, pues desde afuera sigue haciendo polémica que quizá haga que los demás concursantes piensen en cambiar su estrategia para ganar.

Fuente: Tribuna