Viuda de Julián Figueroa desmiente unión con José Manuel; hace dura confesión de Maribel Guardia

Ciudad de México.- La joven cantante, Imelda Garza-Tuñón, quién es la viuda de Julián Figueroa, acaba de brindar una entrevista con Venga la Alegría, en donde confundida acaba de desmentir que se ha unido mucho al hermano mayor de su difunto esposo y el reconocido cantante, José Manuel Figueroa, después de la muerte del actor de Televisa, además de hacer una dura confesión sobre Maribel Guardia, su suegra.

Como se sabe, el pasado 9 de abril se informó que lamentablemente el único hijo de Maribel perdió la vida con tan solo 27 años de edad a causa de un infarto agudo al miocardio y a poco más de dos meses de que pasara este hecho, los familiares del actor de Mi Camino Es Amarte han dado pocas declaraciones, destacando siempre en que tratan de hacer su vida lo más normal que pueden para honrar su memoria.

Y hace poco, la mañana del pasado jueves 15 de junio, el famoso intérprete de Callados, mediante una entrevista para el matutino de TV Azteca, acaba de confesar que se encuentra muy unido a Guardia, que no se ha despegado de su lado en estos momentos tan dolorosos que vive, señalando que ha estado diariamente al pendiente y que la apoya tanto a ella como a Imelda, al niño de su hermano, José Julián Figueroa, y también al esposo de Maribel, declarando que todos están devastados y pasándola muy mal.

Pero ahora, la mañana de este viernes 16 de junio, Garza se presentó ante las cámaras de la emisión producida por Maru Silva, a las cuales aclaró que el hijo mayor de Joan Sebastian no ha tenido un acercamiento con ella después del funeral, señalando que ella no sabía si lo ha tenido con Maribel, pero que por lo pronto no con ella ni con su hijo, destacando que con respecto a su suegra deberían de verlo con ella.

Ante este hecho, cuando le cuestionaron si le parece correcto que quiera tener un acercamiento con el menor, Imelda mencionó que José Manuel es familia y si él da el primer acercamiento para estar con el niño ella no se lo va a impedir pues al final de cuentas es su sobrino y quiere que tengan una cercanía, mencionando que todo al final depende únicamente de él y de nadie más, y ella lo apoyaría.

Finalmente, señaló que Guardia y ella cada noche realizan un ritual para hacer que Julián encuentre la luz, afirmando que ella lo ha ayudado mucho, destacando que: "Ha sido un gran apoyo, me trata como si fuera su hija, eso me hace sentir más cómoda, me hace llevar un duelo más tranquilo", mencionado que aún seguían con muchas secuelas emocionales que estaban tratando de sanar, y por ello estaban en el proceso.

