A 2 años de haber perdido la pierna, Juan Pablo Medina destapa que terminó con Paulina Dávila

Ciudad de México.- En el año 2021, el mundo de la farándula se estremeció después de que trascendió la noticia de que el actor Juan Pablo Medina perdió la pierna derecha debido a una trombosis, hecho que ocurrió después de que comenzó a sentir unos dolores en el estomago. Pese al duro proceso, el famoso siempre estuvo acompañado de su familia, amigos y de su novia, Paulina Dávila.

Es gracias a ello que muchos de sus fans llegaron a pensar que ambos continuarían juntos por el resto de sus vidas, principalmente por el hecho de que ambos pasaron por este trago tan amargo y salieron victoriosos, sin embargo, las cosas no eran como el público las veía y recientemente, ambos decidieron ponerle punto final a su relación. Aunque poco se ha dicho con respecto a este tema, Medina aprovechó la ocasión para sincerarse en el programa de Adela Micha.

De acuerdo con las declaraciones del actor de Soy tu fan, Dávila lo estuvo apoyando constantemente con lo de su pérdida de la pierna, incluso lo iba a visitar diariamente y siempre se mostró como un punto de apoyo, sin embargo, habría sido el histrión de La Casa de las Flores quien, por el duelo que estaba pasando se cerró con su familia, hermano y hasta su novia, lo que a la larga causó algunos estragos en su relación.

Según información de Juan Pablo, luego de que perdió la pierna le era difícil "pensar", especialmente por el "miedo" que sentía al encontrarse en un escenario tan inesperado. Medicina continuó su relato asegurando que el comportamiento de Dávila estuvo a la altura, puesto ella solía visitarlo diariamente: "Fue espectacular, fue hermoso", aseguró el afamado actor de origen mexicano, esto lo llevó a hacer sentir "acompañado" por sus seres queridos.

Por otro lado, Juan Pablo Medina destacó que si bien, la relación llegó a su fin, no fue por falta de amor, sino por el contrario, aún "hay mucho amor" entre ellos, pero es consciente de que actualmente, ambos deben trabajar en sus respectivas personas de manera individual y esto no es un hecho precisamente triste, puesto los dos son felices con la decisión que tomaron: "Cada quien está haciendo sus proyectos, pero ya no estamos juntos. Hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien".

Finalmente, Juan Pablo habló un poco sobre su trombosis y cómo tuvo señales de que algo no estaba del todo bien en su cuerpo desde antes de que ocurriera el incidente que le quitó la pierna. El actor destacó que, en un principio, se le dormía el pie, mientras jugaba futbol, pero aún así se sobre esforzó y regresó a jugar, también declaró que sentía algunos pellizcos en la espalda, pero no le dio "importancia".

Fuentes: Tribuna