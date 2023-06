Apio Quijano hunde a Poncho Herrera en 'LCDLFM'; asegura que no volvió a RBD por dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, la gira de RBD aún no comienza, sí que ha dado de qué hablar desde que se anunció que la agrupación conformada por Anahí, Christopher Uckerman, Maite Perroni, Dulce María y Christian Chávez regresaría a los escenarios, pero con la ausencia de Poncho Herrera. En un inicio, la polémica revista TV Notas aseguró que el motivo principal por el que el galán de novelas se negaba a regresar era porque los organizadores no cumplieron sus exigencias, puesto el famoso quería una paga de 10 millones de dólares, hecho que el staff rechazó y aseguró que esto no era así.

Por otro lado, el resto de integrantes de RBD han defendido en diversas ocasiones a su excompañero y han asegurado ante la prensa que, en realidad, el actor de ¡Viva México! Disfruta más de actuar que de cantar, por lo que no les sorprende que se haya negado, aunque siempre han mantenido abierta la invitación para que Poncho pudiera volver con ellos; sin embargo, Apio Quijano ventiló algunos secretos en La Casa de los Famosos México que no encajaría para nada con lo anteriormente mencionado.

Todo ocurrió durante esta tarde del sábado, 17 de junio, cuando el integrante de Kabah se encontraba platicando con Poncho De Nigris, Wendy Guevara, Emilio Osorio y Sergio Mayer que hizo una tremenda revelación y es que, según sus palabras, el medio TV Notas no estaba equivocado, la realidad es que Herrera habría descartado volver a RBD porque el staff no podía cumplir con el precio que el famoso les estaba exigiendo.

Yo escuché que en 'Rebelde' lo invitaron, dijo que no, dijo 'va', pero pidió tal presupuesto y dijeron ellos, 'no, pues, es que no, la verdad todavía no (...) Te podemos ofrecer tanto' y él dijo 'no'".

Poncho Herrera se negó a volver a RBD por dinero, según Apio Quijano

Apio continuó su relato, dejando entrever que las negociaciones entre el staff de RBD y Poncho continuaron por algún tiempo, al grado en el que el equipo definitivamente se cerró, por lo que Herrera terminó por agradecerles y retirarse de las negociaciones; finalmente, la empresa que organiza el proyecto ya había acumulado un gran cantidad de dinero y estaban pensando en triplicarle la oferta al cantante, pero optaron por no hacerlo, puesto el show se vendió sin él.

Entonces ellos llegaron y dijeron 'pues, no hay' y él dijo 'no, bueno, gracias' y ellos son los que están llevando todo, ya triplicaron lo que originalmente tenían pensado. Osea, ya no le iban a pagar lo que él pedía, sino el triple (...), pero dijeron 'no, pues, si ya vendimos esto sin él", concluyó el relato de Apio.

Quijano siguió charlando con los tres famosos y mencionó que esta información no la obtuvo precisamente de TV Notas, sino que fue uno de los integrantes de RBD quien le soltó este dato. El intérprete resaltó el hecho de que es amigo de varios miembros de la agrupación, por lo que se trata de una fuente directa de información: "Lo sé, porque conozco a varios RBD's que son amigos míos, varios amigos míos son RBD... A ver si les estoy diciendo en directo de RBD's".

Apio Quijano asegura que todo se lo contó un integrante de RBD aunque no dio el nombre

A diferencia de lo ocurrido hace algunos meses, cuando el staff de la banda pop salió a desmentir este dato rápidamente, en esta ocasión ni la página oficial de RBD, ni ninguno de los integrantes han hecho ninguna declaración al respecto, asimismo, el propio Poncho se ha mantenido en silencio con respecto a lo dicho por Apio Quijano, por lo que por ahora no se puede tomar como algo oficial.

Fuentes: Tribuna