De no creer: Integrante de Rammstein muestra apoyo a mujeres que denunciaron a Till Lindemann

Berlín, Alemania.- Desde hace algunas semanas, la agrupación de metal industrial Rammstein ha estado en el ojo del huracán, no por cuestiones relacionadas con su música o gira, sino porque un grupo de mujeres denunció al vocalista Till Lindemann de ser parte de una red de trata de mujeres donde las fans son invitadas a fiestas privadas y tras ello, son ablusadas de manera violenta, situación que atrajo ya la atención de las autoridades quienes confirmaron una investigación; no obstante, a al polémica se ha sumado uno de los miembros del grupo quien mostró apoyo a las presuntas víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía de Berlín, el cantante de 60 años de edad es investigado por delitos sexuales; cabe destacar que Lindemann es uno de los cantantes más famosos del país europeo y por ello, ha llamado la atención que después de muchos años de éxitos al lado de la banda, recientemente se revelara el modus operandi de esta red que violenta a las fans. Por ello, se reveló que la investigación se llevará a cabo muy detenidamente.

Varias mujeres resaltaron que durante los eventos el grupo por el Viejo Continente, son invitadas a fiestas privadas donde supuestamente les suministran drogas con la finalidad de dejarlas vulnerables y mantener relaciones íntimas con el cantante. Las víctimas despiertan con varios golpes y sin recordar qué había pasado durante este evento. Por ello, Till se defendió y, a través de sus abogados, negó las acusaciones, al tiempo que los conciertos, especialmente en Berlín y Frankfut se siguieron llevando a cabo, tanto que hasta se mostró cierta empatía de parte de los demás miembros quienes al borde del llanto, agradecieron la asistencia de los fans.

"En las redes sociales, en particular en Instagram, Twitter y YouTube, varias mujeres hicieron graves acusaciones contra nuestro cliente... Se afirmó en varias ocasiones que en los conciertos de Rammstein se había drogado a mujeres con GHB o alcohol para que nuestro cliente realizara actos sexuales con ellas. Emprenderemos acciones legales inmediatas por todas las acusaciones de este tipo", se leyó en un comunicado.

Miembro apoya a las víctimas

Mientras la polémica sigue, Christoph Schneider, quien fue como baterista de Rammstein, rompió el silencio y mostró su apoyo público para con las mujeres que denunciaron al que por más de 20 años fuera su compañero en la banda. Mediante Instagram, el famoso destacó que todas estas acusaciones lo tenían en shock y por ello, a modo personal mostraba su empatía para con las féminas que lo han señalado desde hace varios días por violencia.

No obstante, el músico de 57 años de edad resalto que en lo que a él respeta, no había visto nada relacionado con las fiestas que afirman, Till organizaba con las fans antes o después de los conciertos, "No creo que estuviera pasando nada ilegal, nunca he visto nada igual, ni he oído nada parecido de ninguno de nuestro equipo de 100 personas. Todo lo que escuché de las fiestas de Till fueron adultos celebrando juntos. Y, sin embargo, parecen haber sucedido cosas que, aunque legalmente están bien, personalmente no las encuentro bien", dijo en el comunicado.

La misiva que ha llamado la atención entre los fanáticos de Rammstein y la audiencia en general, también aborda el hecho de que la agrupación encargada de éxitos como Sonne, Mutter o Du Hast sí organizan fiestas pero estas son distintas a las que ha habido en el pasado, tanto que el mismo baterista de la banda remarca que los hechos que s han expuesto van más allá de los límites y los valores que los miembros de la banda tienen, pese a que su imagen y algunas de sus letras digan lo contrario.

"Es importante para nosotros que las fiestas de Till no se confundan con nuestras fiestas oficiales posteriores al espectáculo".

En medio de toda esta polémica, el famoso aseguró que Till Lindemann se ha alejado del resto de los miembros de la banda, incluso desde hace varios años su comportamiento ha sido así ya que basta recordar, además de ser vocalista de Rammstein, lanzó in proyecto en solitario por lo que la conciencia se dijo, ya no ha sido la misma. "Ha creado su propia burbuja. Con su propia gente, sus propios partidos, sus propios proyectos". Cabe decir que hasta ahora es el único integrante de Rammstein que ha hablado al respecto, ya que el resto de los músicos se ha mantenido al margen y solo al inicio de la situaron mostraron su apoyo al cantante pero de una manera más general.

