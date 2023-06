Ferka sufre fuerte caída en 'LCDLF México' y VIDEO desata los memes; este es su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gran parte del público de Televisa se llevó tremendo susto durante la noche de ayer viernes 16 de junio luego de Ferka, una de las habitantes de La Casa de los Famosos México, sufriera tremenda caída y acabara con un fuerte golpe en la cabeza. Todo sucedió cuando la llamada 'Mamá Leona' quiso realizar una cargada de baile al lado de Jorge Losa durante la fiesta temática de la semana, en donde se encontraban otros inquilinos del reality como Wendy Guevara, Bárbara Torres, Emilio Osorio, entre otros, quienes también se llevaron un fuerte susto.

Como se sabe, todos los viernes en el proyecto de la televisora de San Ángel 'La Jefa' organiza una fiesta con temática diferente y en esta ocasión se inspiraron en el personaje de 'Albertano' para realizar la 'Fiesta Chida', donde todos aparecieron luciendo atuendos de barrio, llenos de colores, folclor, texturas y diferentes estampados que pusieron de buenas a todos en la casa. Cuando comenzó el evento, lo primero que hicieron los famosos fue lanzarse sobre la comida, ya que tienen limitado el presupuesto de nueva cuenta y han podido comer muy poco.

Caída de Ferka desata los memes

La producción de La Casa de los Famosos México los consintió con comida típica mexicana como tortas, flautas, consomé, entre otros antojitos de barrio. Ya después de llenarse el estómago y disfrutar de algunas bebidas, Wendy Guevara abrió la pista de baile junto a los habitantes organizando un programa al que tituló Acaríciamela sabrosa. La integrante de 'Las Perdidas' presentó a Ferka y Jorge como la pareja que no tenía trabajo luego de no haber conseguido el primer lugar en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, lo cual provocó las risas de toda la casa.

Caída de Ferka desata los memes

Fue en ese momento cuando la exnovia de Christian Estrada pidió a 'La Jefa' que pusieran la canción de Monotonía de Shakira debido a que se sabía toda la coreografía y fue así que comenzaron a bailar, por lo que de inmediato quiso sorprender a los habitantes realizando una peligrosa cargada que salió mal. Resulta que María Fernanda Quiroz, nombre real de la actriz, saltó e hizo un giro en la espalda de Jorge, luego quedó sobre su cuello y debido al peso, acabó precipitándose de nuca al suelo.

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Bárbara Torres y por supuesto Jorge Losa de inmediato se lanzaron a levantar, mientras Ferka decía: "Está bien, no pasa nada". Asimismo otras estrellas del reality como Raquel Bigorra trataron de ayudarla pidiéndole que se colocara una lata de refresco frío sobre el golpe pero la exactriz de TV Azteca no paraba de repetir que no estaba grave: "Estoy bien, estoy bien, necesito respirar", dijo para pedir que todos la dejaran tranquila pues estaban muy alterados por el tremendo susto.

Después de unos minutos, 'La Jefa' le pidió a Ferka que pasara al confesionario y tiempo después la actriz salió explicando a Jorge que le habían hecho diversas revisiones y que se encontraba muy bien: "Nada más tengo que cuidar que no me duela muchísimo la cabeza, no veo borroso, tengo la cabeza tan dura...". Como era de esperarse, la caída de Ferka y el tremendo susto del público de inmediato provocaron memes y diversas reacciones entre la audiencia de las redes sociales.

Caída de Ferka desata los memes

Fuente: Tribuna y Twitter