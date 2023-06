Luis Miguel le rompe el corazón a Michelle Salas: Se habría negado a entregarla en el altar en su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La modelo mexicana Michelle Salas dejó en shock cuando hace algunas semanas anunció que se había comprometido en matrimonio con su novio Danilo Díaz, lo cual generó mucha controversia pues todos se comenzaron a preguntar quiénes serían los invitados a la boda. Hace algunas horas la revista TVNotas filtró que Luis Miguel se habría negado a participar en este evento, pese a que se trata de su primogénita.

Durante un reciente encuentro con la presa, la también empresaria e influencer se sinceró sobre la posibilidad de que el intérprete de éxitos como La incondicional y Por debajo de la mesa la acompañe en este día tan importante: "Mira corazón, toda mi familia está invitada, así que… correcto…", respondió. Pero ante la pregunta directa sobre si su papá la acompañará en su camino al altar, Michelle confesó: "No lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy como todavía en la nube de lo que acaba de pasar, la verdad es que no tengo nada claro".

Aunque la nieta de doña Silvia Pinal dejó abierta la posibilidad de que 'Mickey' la acompañe rumbo al altar, ahora ha salido a la luz que el famoso cantante ya se negó a esta importante invitación. TVNotas acaba de informar que una fuente cercana a Salas les dijo que la semana pasada la joven pudo hablar con Luis Miguel y que presuntamente le habría preguntado si le gustaría entregarla en el altar con su novio Danilo.

De forma tajante, en el portal de espectáculos explicaron que el llamado 'El Sol' presuntamente no aceptó la invitación de su heredera mayor para ser parte de este crucial momento en su vida: "Tras varios años de distanciamiento, Luis Miguel se negó a participar". Cabe resaltar que la revista no compartió más detalles sobre este inesperado anuncio, pero prometió que en unos días más darán toda la información al respecto.

Cabe resaltar que muchos internautas y fans de Michelle llegaron a pensar que ella nunca le pediría a Luis Miguel llevarla al altar ya que tienen varios años distanciados, luego de que el famoso cantante 'denigrara' a la joven durante la serie Luis Miguel, la serie. Resulta que en este proyecto el mexicano-español exhibió que su hija tuvo un fugaz romance con Alejandro Asensi, quien fuera su representante y brazo derecho y además un hombre 20 años mayor que ella.

Por otro lado, Stephanie Salas ya alzó la mano para ser quien entregue a Michelle en el día de su boda, pues a través de una publicación en Instagram dejó muy en claro que es un momento que anhela con ansias: "Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte", escribió la cantante mexicana en las redes.

