¿Se acabó el amor? Andrea Escalona confiesa que no habrá boda con su novio y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Escalona de nueva cuenta causó fuerte revuelo con las declaraciones que hizo en su reciente encuentro con la prensa y es que habló como nunca antes sobre su maternidad y además sobre su actual relación sentimental. De forma contundente, la integrante del programa Hoy declaró que no tiene planes de realizar boda con su actual novio, Marco Estrada, con quien se convirtió en madre por primera vez en diciembre del año pasado.

Como se recordará, durante años la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez mostró su deseo por encontrar al hombre de sus sueños con el cual formar una familia y eso ocurrió apenas el pasado 2022 cuando confirmó su primer embarazo. De hecho fue hasta que anunció que se encontraba en la 'dulce espera' que la exnovia de Daniel Bisogno ventiló la identidad de su novio, quien apareció por primera vez a su lado durante el festejo de Año Nuevo en enero del 2022.

En una entrevista publicada en la cuenta de YouTube de Ernesto Buitrón, Andreita platicó cómo le ha ido como mamá primeriza y habló de su subida de peso: "No es prótesis, así toda la vida, yo no tengo prótesis, han subido y bajado porque la leche que viene, la leche que se va". Además de que aclaró que ha estado un poco más inflamada de lo normal por una poderosa razón: "No, es panza de chela, porque también me tomo mis chelas porque te ayudan con la leche, pero nomás una y de la ligerita, he sacado mucha leche", expresó feliz.

Asimismo, la exconcursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy respondió a la pregunta de si está interesada en tener otro hijo y aseguró que aunque sí quisiera "por ahorita no": "En 1 añito pero no le digan a mi novio porque se va a poner nervioso", expresó 'La Escalona'. Asimismo, la sobrina de la productora Andrea Rodríguez Doria contó sentirse muy afortunada por la familia que ha formado al lado de Marco.

Sin embargo, al preguntarle sobre los planes de realizar una boda pronto con Estrada, Andrea expresó que esto no está en sus planes por el momento pues quiere organizar un gran bautizo para su pequeño Emilio Estrada Escalona: "Yo ya estoy de blanco, pero quiero hacer bautizo como si fuera pachangón porque no hicimos boda, queremos hacer un gran bautizo, estamos enfocados en otra cosa", dijo la conductora de la empresa de San Ángel.

Eso sí, la también extrabajadora de TV Azteca se desvivió en halagos hacia su pareja actual y platicó que ella piensa que Magda le envió esta gran bendición: "Estoy bien agradecida, tengo la vida que siempre quería, un hombre hermoso, un bebé hermoso, un trabajo que amo con toda mi vida, a mi tía, mi familia, salud, me falta la Magdita todos los días", expresó. Por último, Andrea también le envió un mensaje de cariño a su exnovio Daniel Bisogno, quien estuvo muy delicado de salud en días pasados.

