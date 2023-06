Shock en Televisa: Polo Morín confiesa depresión y hunde a Alfredo Adame por llamarlo "joti... loca"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor Polo Morín, quien realizó entrañables melodramas de Televisa, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que hizo fuertes declaraciones sobre los ataques que ha recibido por parte de Alfredo Adame, quien en una ocasión hasta lo llamó "joti... loca". Asimismo, el galán mexicano platicó por primera vez que estuvo sumido en la depresión confesando que incluso recibió ayuda psiquiátrica.

Hace algunas horas el intérprete originario de Celaya, Guanajuato, fue entrevistado en el estreno de su debut en el teatro con la obra Toc Toc, donde aprovechó para sincerarse también sobre su salud mental. Polo, quien es abiertamente gay desde hace tiempo, admitió que hace algunos años estuvo muy deprimido luego de finalizar un noviazgo de 6 años y contó cómo se dio cuenta que estaba atravesando depresión.

El actor de 32 años contó que incluso pensó en la muerte durante los oscuros momentos que pasó y dijo que es sumamente importante quitar los tabús sobre la salud mental: "Cada uno tiene sus problemas diferentes... pedí ayuda, fue con un psiquiatra, no me da pena decirlo, tuvo la oportunidad de salir adelante, estuve muy triste, ya no quería estar aquí y fue cuando dije 'esto no está padre'", explicó mientras admitía que se volvió codependiente de su expareja, quien sería Lambda García.

Cambiando un poco de tema, los miembros de la prensa le preguntaron a Morín qué opinión le merecía que Adame lo volviera a atacar luego de que él mencionó que el histrión mexicano no lo representaba y que no estaba de acuerdo para que participara en la marcha LGBT+: "Mira, yo no me atrevería a decir mucho, yo no me quiero burlar del señor, yo sé que él sí se burla de mí, pero yo no lo conozco, pero me parece que sus comentarios son muy desatinados".

El intérprete de las novelas El bienamado, Sueño de amor y Mi corazón es tuyo mencionó que sería importante que Alfredo se atienda y tome terapia, pues su vida podría acabar muy mal: "Me parece que es un señor que no está en sus facultades mentales al 100 por ciento, ocupa mucha salud mental, ojalá que se cheque a tiempo y que no sea una historia que termine trágica", expresó el guanajuatense.

Finalmente, Polo Morín volvió a repetir que el exgalán de Televisa no es digno de representar a la comunidad LGBT y se le fue a la yugular: "Me dijo 'jotit... loca', pues adjetivos calificativos despectivos que utiliza por mi orientación, me está dando la razón de que es una persona homofóbica". Asimismo, el joven actor le dijo a Adame que deje de usar los escándalos para seguir vigente: "Yo no sé cuándo fue la última vez que trabajó el señor".

Que se ponga a trabajar, que deje de hacer estos escándalos, eso no va a terminar bien", dijo y admitió que teme que Adame lo agarre "a golpes".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz