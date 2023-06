¿Suenan las campanas? Tras posible romance entre Shakira y Hamilton, Piqué y Clara Chía se casan

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Hace unos días la revista People reveló que la cantante Shakira sí estaba saliendo con el corredor de la Fórmula 1, Lewis Hamilton aunque se especificó que ambos estaban en la fase de conocerse y salir de una manera divertida. Si bien esta motiva tuvo una reacción negativa para Tom Cruise quien también estaba tras 'los huesitos' de la de Barranquilla al grado de afirmar que tiene el corazón roto, al parecer el romance también tuvo consecuencias entre Clara Chía y Gerard Piqué pues podrían anunciar su compromiso próximamente.

De acuerdo con lo expuesto por medios españoles, la pareja conformada por el exjugador del FC Barcelona y la estudiante de Relaciones Internacionales podrían anunciar pronto que llegarán al altar para convertirse en esposos de manera oficial, algo que el catalán no hizo con la colombiana pese a 12 años juntos y dos hijos en común, ni siquiera fue una opción que el exfutbolista considerara pese a que Shakira había confIrmado recientemente que en alguna ocasión hizo aterrizar un avión en Barcelona solo para darle un beso.

Al inicio de que la pareja ya se dejaba ver en público mientras los padres de Milán y Sasha llegaban a un acuerdo en torno a la custodia de ambos menores, se corrió el rumor respecto a que Clara y Piqué estaban planeando no solo una boda, sino también un embarazo pues el catalán buscada traer al mundo una niña. Ahora parece ser que cada vez falta menos para que ambos den la noticia sobre cuándo llegarán al altar en lo que internautas aseguran, es un intento por dar un golpe a la colombiana y opacar su romance con el heptacampeón del automovilismo.

El portal español Look informó que la noticia la revelarán el próximo 24 de junio cuando el hermano de Piqué llegue al altar, evento al cual no acudirán Milán y Sasha debido a que Shakira se opone a que los dos menores convivan con la nueva novia de su padre. Mientras el hermano de Piqué celebre su enlace matrimonial, ellos también buscarán opacar a los recién casados al hacer público su compromiso, algo que se sabe, no se debe hacer para no robar la atención de la pareja.

El compromiso se dijo, en tan serio que hasta se recordó cuando Clara Chía y Piqué fueron vistos en una lujosa joyería ubicada en Paseo de García en Barcelona, rumoreando que quizá estaban eligiendo el anillo de compromiso que el culé le daría a su nueva novia y con ello, después elegir los de matrimonio. Incluso, mientras ambos fueron vistos entrando a la citada tienda, se remarcó que las exigencias de Clara serían cumplidas a la perfección pues busca además tener un anillo al gusto y la medida exacta.

Sobre la ceremonia, se ha dicho que será en un ambiente muy privado y sobre toro elegante, tanto que se remarcó la demanda que ellos pusieron al paparazzi Jordí Martín al que le exigieron alejarse a tres mil metros de ambos, distancia que fue desestimada por la corte dejando que el comunicador solo se podrá acercar a la joven a 400 metros cuando se trate de un lugar público y 20 cuando sean eventos del mismo tipo. Martín basta recordar, fue quien difundió las primeras fotos de la pareja asistiendo a una boda aunque ahora serán ellos los que protagonicen la misma.

