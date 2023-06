Telemundo en shock: Laura Zapata no tiene piedad y destroza a uno de sus compañeros de 'Top Chef VIP'

Miami, Estados Unidos.- Parece ser que esta es la temporada de los reality show en las televisoras más importantes de México y Estados Unidos (para las personas de habla hispana). Por un lado, Televisa/Univisión está brillando con el estreno de La Casa de los Famosos México; por el otro se encuentra TV Azteca, con MasterChef Celebrity; y finalmente, pero no menos importante, se puede mencionar a Telemundo con Top Chef VIP 2.

Todo parece indicar que esta temporada está llena de controversias, traiciones, dimes y diretes y hasta deserciones, cosa que se pudo ver hace varias semanas, cuando Gaby Spanic abandonó el programa, supuestamente, por porque la producción del show habría demeritado su trayectoria, hecho que la propia protagonista de La Usurpadora aclaró en sus redes sociales, luego de haber salido del programa.

Si bien, todo parecía indicar que las cosas estaban un poco más tranquilas en el espectáculo de cocina conducido por Carmen Villalobos, la realidad es que se estaría cocinando una guerra entre Laura Zapata y Sebas Villalobos, quien es un reconocido influencer que cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, 6 millones en YouTube y Twitter, también es recordado por conducir algunos programas de premios musicales y de televisión, esto según información de su placa en Telemundo.

Resulta ser que esta semana se vivió un momento sumamente tenso en Top Chef VIP, en el que la hermana de Thalía fue el centro de atención porque se le habría ido una espina en su platillo, lo cual podría llegar a traer terribles consecuencias para el comensal en cuestión, porque ésta podría atorarse en su garganta, lo que, en el peor de los casos, se traduciría en la muerte de la persona, asimismo, el equipo de Sebas habría servido un alimento que fue descrito por los jueces como "rancio".

En el clip que Telemundo Realities compartió se puede apreciar cómo Sebas intenta defenderse, mientras que a su costado se encuentra la villana de Rosalinda escuchando las críticas de los jueces, tal parece que, aunque en su momento, la integrante de Siempre Reinas decidió guardar silencio, la realidad es que tenía mucho que decir, hecho que hizo saber a través de su cuenta oficial de Twitter el pasado viernes, 16 de junio.

En su tuit, Laura Zapata destrozó completamente a Sebas Villalobos, de quien se burló no tanto por su platillo en sí, sino por el vestuario que traía puesto, así como del color de su cabello; finalmente, la actriz arrobó a Telemundo, a quienes acusó de no haberla invitado a participar a un programa de cocina, sino a uno de mala comedia, lo que resultaba en una rotunda falta de respeto para el público.

Qué credibilidad puede tener una persona que se viste así para presentarse en un programa Telemundo me llamaste para un programa no para una comedieta de quinta… qué falta de respeto para el público. En pijama una corbata o un pañuelo extraño, el pelo de 'Cruela de vil', todo iluminado su cuerpo, pantuflas de garra… deveras me lleva a la carcajada sin personalidad ¿a los casi 30 años buscando identidad ?, ¿creo que ya está grandecito no piensas lo mismo ?