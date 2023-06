Tiembla Legarreta: Tras llamar "psicópata" a ejecutivo, Anette Cuburu habla de su 'regreso' a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Anette Cuburu, quien se especula acaba de ser despedida de TV Azteca, de nueva cuenta logró generar tremendo revuelo pues en un reciente encuentro con la prensa reveló cuál es la razón por la que quedó fuera del programa Venga la Alegría. Asimismo, la originaria de Mexicalia, Baja California, habló sobre la posibilidad de reincorporarse a las filas de Televisa luego de quedarse sin trabajo en la televisora del Ajusco.

Como se recordará, hace unas semanas la también actriz de 48 años anunció que había llegado el fin de su etapa en el matutino conducido por Laura G y Mauricio Barcelata, por lo que de inmediato surgieron especulaciones sobre la razón por la que había dejado la emisión. Muchos rumores apuntaban a que Anette había sido eliminada del elenco por orden de los ejecutivos del Canal Azteca Uno, debido a que se habrían dado cuenta que el público no simpatizaba con ella.

Este sábado 17 de mayo 'La Cuburu' por fin rompió el silencio y reveló cuales fueron las razones por las que ya no apareció conduciendo VLA. Al llegar a la marcha LGBT+ que se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo, la presentadora declaró que salió del proyecto matutino por decisión propia: "Son ciclos que se cumplen en tu carrera, ya 5 años son muchos", dijo ante las cámaras del reportero Edén Dorantes.

La exesposa de Alejandro Benítez, ejecutivo de Televisa al que tachó de psicópata hace unos días, mencionó que ella sintió que ya era momento de dejar pasar Venga la Alegría para que así puedan llegar nuevos proyectos y aclaró de una vez por todas que ella sigue siendo parte del talento Azteca: "VLA me dio muchísimo, amo a TV Azteca, haré un proyecto con ellos más adelante, muy importante, muy interesante".

Sobre el nuevo proyecto que va realizar con la televisora, Cuburu no quiso compartir muchos detalles y solamente dijo: "No me gusta estancarme en lo mismo y ocupar una silla que alguien más quiere tener esa experiencia... yo ya quería hacer algo sola y algo más nocturno". Luego los reporteros le mencionaron a la 'Amigocha' que existían rumores de que podría volver a las filas de San Ángel y esta fue su contundente respuesta: "No, yo a Televisa no regreso ni de broma".

Uno de los miembros de la prensa le preguntó si era porque en esta empresa no recibió un buen trato, ya que ella misma dijo que Andrea Legarreta le hizo la vida imposible, y ella aclaró: "Mi casa es Azteca, no me trataban mal pero no es un lugar para mí, no me sentí cómoda, en Azteca es donde yo quiero estar". Para finalizar, Anette comentó que se siente muy feliz ahora que tiene tanto libre para disfrutar en compañía de sus hijos.

