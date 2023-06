Tiembla Niurka: Revelan que Bobby Larios es el verdadero padre Emilio y así reacciona Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La paternidad de Juan Osorio sobre su heredero menor, Emilio Osorio, de nueva cuenta se puso en duda debido a que José Manuel Figueroa expresó ante diversos medios de comunicación que él tenía entendido que el padre del joven era el retirado actor Bobby Larios. Tras volverse avivar esta controversia, ahora el productor de telenovelas de Televisa respondió y envió un contundente mensaje.

Como se recordará, durante años se ha especulado que la vedette cubana Niurka Marcos presuntamente engañó a Osorio teniendo de amante al famoso actor mexicano, quien se quedó sin carrera luego de que surgiera este rumor, y es que se dice que acabó vetado en la televisora de San Ángel. Además él mismo Bobby ha declarado que los ejecutivos de Televisa le cerraron las puertas luego de que surgiera el rumor de que traicionó la confianza del productor de proyectos como Una familia con suerte y El Amor Invencible.

En horas recientes José Manuel despertó nuevas dudas sobre si realmente Juanito es padre de Emilio pues en entrevista con el programa Chisme no Like expresó lo siguiente: "Creo que Marie Claire nunca tuvo broncas con Emilio... ¿qué no es el hijo de Bobby Larios?... pregunto, no sé, es mi ignorancia". Esto desató la furia de Niurka, quien de inmediato usó las redes sociales para arremeter contra el cantante y filtrar que habían tenido amoríos, pero que él 'no le cumplió'.

Aseguran que Emilio es idéntico a Bobby Larios

Tras volverse un chisme viral en las redes sociales, pues la llamada 'Mujer Escándalo' se mostró sumamente molesta por los comentarios de Figueroa, ahora es Juan Osorio quien decidió romper el silencio. Hace algunas horas el exitoso productor de Televisa apareció como invitado especial una función de Lagunilla mi barrio, y en un breve encuentro con los medios aclaró cuál es su postura ante esta situación.

De forma contundente, Juan Osorio mencionó que él ni siquiera había visto la entrevista del hijo de Joan Sebastian y afirmó que ellos son buenos amigos y tienen una buena relación: "Yo estimo a José Manuel Figueroa, fui muy amigo de su papá y no me voy a prestarme a comentarios. No sé ni que dijo ni me interesa saberlo", expresó el también productor teatral, quien ya prepara el regreso de la obra Aventurera.

El novio de la joven actriz Eva Daniela también aseguró que este comentario no fracturará su relación con Figueroa y expresó el siguiente contundente mensaje: "José Manuel Figueroa siempre ha sido un muchacho con mucha inteligencia, es un muchacho con madurez, es un muchacho que es un artista y yo siempre que me lo he cruzado, que además tenemos un amigo en común muy pero muy importante, jamás pensaría un mal comentario de él hacia mí y si lo dijo, no estaba pensando".

Fuente: Tribuna