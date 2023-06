Tras 4 años desaparecido, actor vuelve a Televisa de luto y confiesa dura enfermedad; no tiene cura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido primer actor, quien estuvo 4 años retirado de las telenovelas de Televisa, sorprendió a propios y extraños pues hace algunas horas fue captado caminando por las instalaciones de la empresa. Durante una entrevista exclusiva con el programa Hoy, el histrión confesó cuánto le dolió la partida de su amigo Andrés García y también habló sobre su salud, ya que sufre diversas enfermedades que son incurables.

Se trata del querido y talentoso Humberto Elizondo, quien llegó a la empresa de San Ángel en el año 1975 y es recordado por su participación en exitosos melodramas como El Milagro de Vivir, Nunca te olvidaré, Cuna de lobos, Velo de novia, Los Parientes Pobres, Simplemente María y Mi marido tiene familia fue el último en 2018. Después hizo su primer trabajo en Telemundo con la serie Malverde: El Santo Patrón y en 2022 volvió a Televisa con una pequeña participación en Corona de lágrimas 2.

La mañana del viernes 16 de junio reporteros del programa Hoy captaron al señor Elizondo caminando por los pasillos de la empresa de los Azcárraga. En una breve entrevista, el actor contó su emoción por poder seguir vigente en la actuación pese a su edad: "Cumplo en un mes 76 años, el poder trabajar a los 76 años es una bendición de Dios, porque las condiciones físicas no son las mismas (que en la juventud)", dijo.

Después, don Humbero habló de las delicadas enfermedades que padece: EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y diabetes, las cuales no tienen cura: "En mi caso, tengo varias enfermedades crónico degenerativas, soy diabética, tengo el EPOC, lo bueno que ninguna es curable, pero el poder trabajar es una bendición", declaró con humor. Debido a sus delicados problemas, ahora el actor no puede vivir sin su respirador artificial.

Humberto reaparece en Televisa

El hijo de la querida comediante Vitola (qepd) explicó que aunque tiene dificultades para respirar, prefiere no mostrarse con la manguera del oxígeno a cuadro: "A mí me queda el 21 por ciento de capacidad pulmonar, yo por la vanidad de no salir en cámara con la tripa en la nariz, me lo quité ahorita, pero en cuanto digas corte yo me la pongo ahorita". Finalmente, don Humberto también habló sobre la partida de su amigo Andrés García, que dejó de luto a todo el país.

El histrión nacido en la CDMX compartió que tuvo la oportunidad de despedirse del padre de Leonardo García y aseguró que su amigo fue un hombre pleno en todos los sentidos: "82 años bien vividos he, no careció de nada, ahorita debe de estar haciendo un pachangón allá arriba, o acá abajo, ¡pero pachangón he!", dijo Elizondo. Cabe resaltar que hace unos días la viuda de Andrés, Margarita Portillo, compartió imágenes de una de las últimas veces que su esposo estuvo al lado de don Humberto.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy