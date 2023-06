VIDEO: Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, baila junto a Ari Borovoy y le llueven las críticas

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Antes de que OV7 se presentara en Hidalgo, Ari Borovoy y Omar Fayad realizaron un baile de una canción de dicho grupo musical, algo que está dando de qué hablar entre los internautas, sobre todo porque la esposa del político de 60 años de edad, Victoria Ruffo, no tiene talento para el baile, aunque su gracia la ha colocado entre las favoritas de las redes sociales.

El cantante y el exgobernador de Hidalgo, que recientemente renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se volvieron tendencia tras compartir el video en el que aparecen bailando una parte del tema Un pie tras otro pie. El clip de apenas 11 segundos, fue subido por el propio Ari a su cuenta de TikTok, y hasta el momento suma casi 350 mil reproducciones.

Actualmente OV7 está en plena gira musical por sus 34 años de carrera, y uno de los más ovacionados del grupo siempre ha sido Borovoy, quien siempre presume su talento en la pista con bien logrados bailes y movimientos de cadera. Pero en esta ocasión, el que se robó las miradas fue Omar Fayad quien demostró que, al igual que Ruffo, el baile no se le da tan bien, o al menos eso es que lo que opinan algunos usuarios de TikTok.

Ya se le pegó lo Victoria Ruffo".

por eso se llevan bien el señor y la Ruffo".

por eso es la mejor amiga de la Ruffo."

Victoria Ruffo, amiga date cuenta".

Es tiempo de no disimular nadaaaa jajajaja".

Cabe mencionar que hace solo unos días, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, decepcionado de la actual dirigencia del PRI encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas que "cerró las puertas a la pluralidad", anunció su renuncia al partido, tras 40 años de militancia, y aclaró que no tiene ninguna oferta del gobierno para ser embajador. Fue el pasado 6 de junio que Fayad, confirmó su salida del PRI y admitió que tiene propuestas de tres partidos políticos para cambiarse a sus filas, entre ellos Morena.

En entrevista con Denise Maerker, en Radio Fórmula, el político dijo: "No lo descarto" cuando la periodista le preguntó sobre la posibilidad de cambiarse a otro partido. El esposo de la actriz Victoria Ruffo dijo que "ya no coincide políticamente con el PRI" y añadió que también decidió irse porque el Comité Ejecutivo Nacional no lo quiere y ya prefiere no seguir desgastándose ahora que Alejandro Moreno estará al frente del partido 1 año más.

Fuente: Tribuna