Daniel Bisogno tomaría medidas legales contra quienes aseguraron que tenía VIH; usuarios lo destrozan

Ciudad de México.- A finales del mes de mayo, el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, dio de qué hablar después de que trascendió la noticia de que había sido internado en el hospital por un grave problema de salud; sin embargo, no tardó en viralizarse la teoría de que el presentador de televisión era VIH positivo, hecho que, según el actor de Lagunilla, mi barrio, ha impactado de manera negativa en su vida.

Recién la noche del pasado sábado, 17 de junio, la cuenta oficial de Ventaneando compartió un video en el que se ve al propio Daniel revelando que tomaría medidas legales en contra de quienes propagaron el rumor de que tenía el virus de inmunodeficiencia humana, (VIH). En el clip de apenas unos segundos, se puede ver a la estrella de televisión con un semblante bastante tranquilo, mientras habla sobre los problemas que dichas aseveraciones le han traído.

De acuerdo con declaraciones del conductor, los rumores que se difundieron mientras estaba enfermo le trajeron problemas a su familia, a su hija y en el aspecto profesional. Aunque Bisogno no reveló exactamente contra quién iría, sí insinuó que se trataría de los medios de comunicación que propagaron la noticia de que, existía la posibilidad, de que estuviera enfermó de VIH, incluso resaltó el hecho de que trabajaría con el abogado de Adal Ramones, quien recientemente ganó un demanda.

Mi familia, a mi hija y en cuestión profesional son comentarios que pueden hacer mucho daño también. El daño está hecho y muchas de las cosas que han escrito y sobre eso vamos. Estoy con abogado de Adal Ramones que acaba de ganar una demanda y sobre eso nos vamos.

Estas declaraciones no parecen haber sido tomadas de la mejor manera por el público, quienes rápidamente llenaron la publicación con comentarios negativos en contra de Bisogno, puesto desde la perspectiva de la gente, los propios conductores de Ventaneando serían los primeros en promover la difamación, siendo que otros famosos terminaban siendo sus víctimas, tal y como mencionó este usuario: "¡Ustedes no hacen otra cosa! Viven de difamar" o "No le gustó quele hicieran lo que´le hace diario en ese programa. Daña, pero no le gusta que lo dañen".

¿Qué tenía Daniel Bisogno?

De acuerdo con algunos informes, desde hace algún tiempo, Bisogno presentaba problemas de salud, por lo que había tenido que ser sometido a diversos estudios, entre ellos una prueba de VIH, puesto sus defensas aparecían bajas, afortunadamente, la estrella de televisión no tenía dicha enfermedad, aunque sí tenía un padecimiento que, con el tiempo se fue complicando, lo que derivó en que tuvo que ser internado.

Según algunos informes, el día en que Daniel fue internado se descubrió que tenía un cuadro hepático, provocado por unas várices reventadas en el esófago, motivo por el que los doctores tuvieron que realizar una intervención quirúrgica, la cual constaba de pegar nuevamente las venas inflamadas, luego de ello tuvieron que ligar aquella que parecían estar a punto de reventarse; finalmente, el famoso pudo reponerse.

Fuentes: Tribuna