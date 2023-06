Golpe a TV Azteca: Tras perder exclusividad en Televisa, actriz acaba de taxista; da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de las telenovelas, quien se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa luego de 30 años en sus filas, dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que hace algunas horas reapareció en los medios hablando de su trabajo como taxista. Se trata de la talentosa Alejandra Procuna, quien inició su carrera en los 80's y ante la falta de oportunidades en el medio artístico decidió probar suerte como chofer de apps.

La exrein de belleza acaba de conceder una entrevista exclusiva a la revista TVNotas en donde narró lo más complicado de trabajar en estas aplicaciones realizando viajes a diario siendo mujer y con una carrera de más de 30 años que la respaldan. Alejandra saltó a la fama por su participación en melodramas de la empresa de San Ángel como ¡Vivan los niños!, Soy tu dueña, Carita de Ángel, María la del Barrio y Salomé.

Desafortunadamente, en el año 2017 Procuna perdió su exclusividad con Televisa luego de casi 30 años en la empresa, además de que se especuló que la habían vetado y se volvió chofer: "Tuve que invertir mi tiempo manejando 14 horas diarias durante seis meses, sin importar que tuviera los ojos muy cansados por lo mismo de las jornadas muy largas de trabajo, entregándome al cien por ciento", expresó la conocida actriz.

La actriz Alejandra Procuna

La actriz de 53 años confesó que al inicio tuvo que trabajar día y noche 24/7 para poder conseguir buenos ingresos, para después darse "el lujo" de descansar un día a la semana. Eso sí, la también intérprete de cine y teatro aclaró que la paga que recibía como chofer no se comparaba con lo que ganaba en la actuación: "En un día muy productivo llegué a ganar alrededor de mil 600 pesos; y por otra parte, siendo artista, a veces te contratan para dar un verso y me pagaron 6 mil pesos aproximadamente".

Este duro golpe que le dio la vida ayudó a Alejandra "a valorar el dinero" y aunque durante un tiempo prefirió tener a choferes que trabajaran para ella, fue víctima de una estafa por parte de un trabajador y prefirió seguir adelante ella sola. En la entrevista con TVNotas, la actriz aclaró que ella nunca se ha retirado de la actuación como muchos piensan recordando que hace poco hizo capítulos de Como dice el dicho, Esta Historia Me Suena y telenovelas como Contigo Sí.

Mientras no le llegue un proyecto interesante o importante, Alejandra Procuna continuará siendo chofer de aplicación. Antes de finalizar la entrevista, la actriz dijo: "Deseando me llegue un personaje padre, interesante y bonito. No importa si es protagónico, antagónico, comedia, etcétera. Eso ya dependerá de mí y estoy preparada para lo que sea, porque he hecho personajes de todo tipo. Al son que me pongan, yo les bailo", declaró la querida estrella mexicana.

