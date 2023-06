"Gracias por crecer conmigo": Lady Gaga se retira de la vida pública y da el impactante motivo

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa actriz y muy querida cantante, Lady Gaga, recientemente empleó sus redes sociales para anunciar el impactante motivo detrás de sus razones para retirarse de la vida pública como había estado haciendo en el último año, aprovechando para agradecer a sus fans el que hayan crecido con ella en el paso de los años con su música y sus proyectos en la actuación.

Como se sabe, la famosa intérprete Bad Romance debutó hace más de una década en el mundo de la música, convirtiéndose en una de las mayores exponentes del pop, y no solo por sus letras, sino por la cercanía que siempre buscó con el público a través de sus redes sociales, sin embargo, desde hace un año que su actividad ha sido prácticamente nula, por lo que ahora decidió dar un comunicado y explicar que "He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera realmente especial y privada".

Con este mensaje, Gaga a través de su cuenta de Instagram explicó que su ausencia es debido a que ha querido escribir su música, preparar sus proyectos y todo en privado, confesando que: "Escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses para desarrollar mi personaje para Joker, filmé 'Joker' durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo), he estado dirigiendo mi línea de maquillaje Start-up Haus Labs, haciendo trabajo filantrópico y, además, he estado trabajando en la edición de la película Chromatica Ball".

Pero, señaló que estaba más que feliz de haber tomado ese tiempo para ella, mencionando que: "Puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por hacer arte, música, moda y apoyar a la comunidad nunca ha sido más satisfactorio", y además de todo: "este tiempo para mí ha sido extremadamente sanador y recargador para mi corazón, mente, cuerpo y creatividad: crear dentro de mí y tener una vida personal que sea solo para mí".

Ante esto, bromeó con el hecho de que para muchos puede haber sido algo confuso de entender, debido a que no suele mantener muchas cosas de su vida en privado, declarando que tal vez muchos se rían negando que contara todo sobre su vida, pero quiso dejar muy en claro que: "amo a mis fans, mis pequeños monstruos, tanto y eso nunca cambiará".

Finalmente dejó muy en claro que quería que entendieron por qué lo hizo y que les guste lo que hizo, revelando que: "No puedo esperar a que lo experimenten. Gracias por estar dispuesta a crecer conmigo para que pueda cambiar y transformarme con la comunidad que tanto amo. Espero que les encante todas las cosas que he estado creando para ustedes y espero que este sea un pequeño recordatorio de mi profunda pasión y compromiso con el arte".

