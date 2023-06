Luna nueva en Géminis y Día del Padre: Predicciones para cada signo zodiacal según Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegamos al fin de semana y además no es cualquier día, sino que además en todo el país se celebra el Día del Padre, evento donde se reconoce el esfuerzo de los integrantes de cada familia y por ende, muchos buscan salir a festejar o bien, pasar un momento en casa. Cabe destacar que además a partir de hoy hay luna nueva en Géminis, factor que afectará de esta manera a los signos zodiacales. Si te preguntas si pondrá en peligro este festejo, las predicciones de Mhoni Vidente te aclaran cualquier duda. Toma nota y mucha suerte.

Aries

El cambio lunar traerá para ti la llegada de indias frescas que te permitirán avanzar en muchos aspectos de tu vida, tanto en el ambiente familiar como en lo económico, así que presta atención a cada una de las oportunidades que se te presenten pues habrá una importante lluvia de abundancia. En lo personal, alguien cercano a ti pide tu atención, no se la niegues.

Tauro

Desde hace varios días has estado realizando ahorros para algún viaje, arreglos en la casa o incluso un cambio de guardarropa. La fase lunar te permitirá gastar algo de lo que has guardado pues no será un golpe a tu economía. Solo no abuses, pues podrías arrepentirte. Indaga un poco en tus emociones, hay algo que no te deja avanzar y puede que por fin descubras qué es lo que te aqueja.

Géminis

La luna nueva está en tu signo y esto puede llevarte a avanzar en muchos aspectos, especialmente en ayudarte a saber quién eres tú qué es lo que te hacía falta para avanzar un equilibrio espiritual que te abrirá muchas puertas. En cuestiones del amor, te llevará hasta una persona que te impulsará a alcanzar ese ideal que tienes de ti mismo/a. No despilfarres energía con quien sabes no la merece. Concéntrate en ti.

Cáncer

Ultimamente sientes que no eres suficiente ni para ti mismo ni para los que te rodean. Esto sin duda te ha dejado un poco deprimido/a pero témalo con calma, la luna nueva te ayudará a aclarar tus emociones al grado de por fin saber qué es lo que quieres y sobre todo, qué necesitas para alcanzar tus metas. Solo recuerda que las cosas no llegan por si solas, deberás trabajar en descubrir todo esto para que poco a poco la abundancia también te alcance.

Leo

Con este cambio también viene para ti una renovación en el aspecto de tu ciclo de amistades. No es que deberás alejarte de los amigos que ya hiciste en el pasado, sino que ahora puede que encuentres a más personas con intereses distintos que te llevarán a impulsar nuevos proyectos. No desaproveches oportunidades, puede que ya no se presenten.

Virgo

En el ámbito profesional, la luna nueva pata ti será ideal, ya que además de permitirte crecer, puede que también traiga para ti un cambio totalmente inesperado, ya sea una oferta más satisfactoria, es decir, un nuevo trabajo o incluso un ascenso en el sitio donde ya te encuentras. No tengas miedo en hacer las cosas, será muy benéfico para ti.

Libra

Lo que deberás hacer con este cambio, será escucharte a ti mismo, los insistíos no mienten y puede que le hayas estado dando vueltas a las cosas, tanto que incluso llegaste a dudar de ti mismo. Por suerte, es el momento ideal para callar el exterior y enfocarte en ti y lo que sientes pero te da miedo entender y expresar. Atento a las áreas donde buscas crecimiento, tienen ofertas interesantes para ti.

Escorpio

Dese hace unos días, llevas buscando hacer las pases con cosas y personas de tu pasado, sin embargo, este nuevo cambio lunar te ayudará a que cada ciclo que planeas cerrar por fin se acabe de una manera satisfactoria que te permita avanzar y conquistar cosas mucho mejores. La parte más benéfica de esto es que te reconciliaras contigo mismo y sí podrás ir por cada una de las metas que te propusiste en el pasado.

Sagitario

La rutina poco a poco te ha llevado a sentir cierto hartazgo, especialmente la que tienes en el aspecto familiar. Los cambios esta vez te permitirán romper con todo eso y sobre todo, explora más tu espíritu aventurero. No tengas miedo al qué dirán, te permitirás vivir experiencias liberadoras que ya te hacían falta.

Capricornio

Si buscabas hacer un cambio en tus hábitos personales, este es el momento perfecto para ponerlo en marcha. Ya sea que busques hacer más ejercicio, mejorar tu alimentación o incluso enfocarte en un hobbie, debes ponerlo en marcha ya. La energía que la fase lunar le da a tu signo te ayudará a no tirar la toalla tan fácilmente y por ello, mejorarás también temas de salud.

Acuario

Ya no hay pretextos para que dudes en elegir tu camino. La nueva fase lunar te da ese empujón que te hacía falta para tomar desiciones que cambiarán muchas cosas de tu destino, Ya sea que formalices una relación o firmes un contrato, te ayudará a forjar el camino que estaban buscando seguir. Atrévete a hacer cosas nuevas, te dará mucho placer esta sensación liberadora.

Piscis

En el aspecto de la vid privada, estás a punto de vivir un capítulo diferente, uno que demás te mostrará que se trata de un momento perfecto para un cambio radical que implique una mudanza o un viaje a un lugar lejano. No temas a hacer las cosas, todo saldrá a pedir de boca. Si crees en los juegos de azar, puede que también haya un golpe de suerte en ese sentido.

