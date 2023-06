Tras infidelidad, Linet Puente exhibe a su expareja y le envía brutal mensaje en pleno Día del Padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales del año 2020, TV Azteca se paralizó después de que Linet Puente, diera la noticia de que Carlos Luis Galán, su entonces pareja, le había pedido la separación. Según las declaraciones de la compañera de Pati Chapoy, la situación la tomó por sorpresa, puesto ella no había podido ver venir el final de su relación; sin embargo semanas después, el productor de El Heraldo aseguró que ya tenían problemas desde tiempo atrás y la convivencia durante la pandemia le demostró que no eran compatibles.

Investigaciones posteriores de algunos medios revelaron que, en realidad, Carlos Luis Galán, mantenía una relación con una mujer mucho más joven, quien también trabajaba en El Heraldo y que se habría enamorado de ella mientras aún continuaba con Puente; finalmente la pareja se separó y la presentadora se enfocó completamente en su trabajo y en la crianza de su único hijo, Noah. Asimismo, aseguró que el menor continuaría viendo a su papá.

Créditos: Instagram @linetpuente

Luego de 2 años Linet envió brutal mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en el que dejó entrever que las cosas con Galán no habrían terminado precisamente bien, pero no es solo eso, sino que ya no el productor se habría distanciado de Linet y del propio Noah, hecho que ventiló la periodista durante la jornada de este domingo, 18 de junio, en plena celebración del Día del Padre, lo que causó sorpresa entre sus seguidores.

En su publicación, la compañera de Daniel Bisogno y Pedro Sola compartió una serie de fotografías en la compañía de su hijo, a quien llevó a un evento de rock. Ambos lucen bastante felices y emocionados por la banda que habían ido a escuchar, la cual parece ser ser The Rolling Stones. Linet incluyó un mensaje que parecía haber sido escrito por el propio Noah, quien la felicitaba por haber fungido como padre y madre.

Feliz día para ti, mamá, que desempeñas también el rol de papá en este día. La paternidad es de quien la ejerce. Siéntete orgullosa por lo grande que eres y el estupendo trabajo que haces todos los días. Abrazo grande para ti. y sí, lo estás haciendo muy bien.

Crédito: Instagram @linetpuente

Cabe destacar que dichas declaraciones no fueron del agrado de muchos de sus seguidores, quienes no tardaron en criticar a la presentadora de Ventaneando, a quien acusaron de intentar tomar el lugar que, en realidad le pertenece a Carlos Luis Galán, mientras que algunos más la cuestionaron sobre la ubicación del padre de Noah, quien en teoría debería continuar con sus responsabilidades.

Aunque Linet se ha comportado hermética con su relación posterior con Carlos Luis Galán, luego de su separación se puede intuir que ambos tomaron caminos diferentes, puesto luego de que se hizo pública su ruptura y aunque ambos prometieron seguir en la vida del otro, Puente no ha compartido ninguna fotografía del productor junto a Noah, en ninguno de sus festivales escolares o en días importantes como en Navidad o Halloween.

