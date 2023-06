Acabó en manicomio: Federica Quijano llega a 'Ventaneando' con triste noticia de la infancia de Apio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 19 de junio la política y cantante Federica Quijano brindó una entrevista exclusiva al programa Ventaneando en donde hizo fuertes revelaciones de la dura vida que tuvieron ella y su hermano Apio Quijano, quien actualmente es concursante de La Casa de los Famosos México. La también defensora de los animales relató lo mucho que sufrieron con un padre que ahora está en un hospital psiquiátrico.

La integrante del grupo Kabah se conmovió hasta las lágrimas al recordar que el hombre que le dio la vida fue muy irresponsable debido a un hecho traumático que sufrió con su abuela: "Mi papá nunca estuvo, no lo puedo juzgar tampoco, porque él cuando estaba chiquito su mamá se suicidó en frente de él, supongo que eso para mi papá no habrá sido nada fácil; sin embargo, nosotros como hijos, pues no tenemos la culpa", dijo según una entrevista recogida por Agencia México.

De la misma manera, Fede confirmó lo que recientemente su hermano contó en el reality de Televisa, con respecto a que su papá acabó en un manicomio con principios de esquizofrenia y tanto ella como sus hermanos se hacen cargo de su manutención: "Él era psicoanalista, él se fue a estudiar en vez de aceptar las fábricas que le dejó mi abuelo, mi papá se dedicó a investigar ¿por qué se murió su mamá?", contó.

Apio y Federica Quijano

Por si esto fuera poco, Federica manifestó que tampoco ayudó en su crianza el que su madre fuera muy joven: "Mi mamá se casa y nos vamos a vivir con este papá que no conocíamos al 100 por ciento, tenía una esposa que no conocíamos que le decía al Apio, que estaba chiquito, que mi mamá nos había abandonado, y entonces el Apio lloraba y lloraba, porque no veíamos a mi mamá", recordó sumamente conmovida.

Asimismo, la cantante de 51 años recordó todas las carencias que vivió junto a Apio y los maltratos a manos de su madrastra: "Se le olvidaba a mi papá que existíamos, entonces nos dejaba solos en la casa, a los tres, sin comida, sin nada, y esta chava que le decía al Apio que mi mamá nos había abandonado, obviamente yo me iba a los golpes contra ella". Además de estas diferencias con la mujer de su papá, la cantante relató uno de los momentos más angustiantes que vivió con su progenitor.

En el temblor del 85, mi papá tenía un consultorio en Polanco, y nos tocó ir con él, yo abrí la puerta, mis hermanos estaban aterrados, 'papá está temblando' y él 'no, estoy con mi paciente'. Entonces me salí y yo agarré a mis dos hermanos y les dije 'vámonos corriendo de aquí, me vale gorro si mi papá se quiere quedar, nosotros no'. No me acuerdo de… pasar momentos padres con mi papá', relató.

Finalmente, Federica Quijano corroboró que, pese a todos estos incidentes de su niñez, ahora tanto ella como sus consanguíneos tienen que procurar a su papá y se hacen cargo de los gastos que tiene en la clínica donde está internado: "De repente dices 'uta, ahora además me toca cuidarte y me toca… o sea, pagar todo esto'", remató la intérprete de canciones como La Calle de las Sirenas.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando