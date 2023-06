Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México recién va por su tercera semana de transmisión, sin embargo, en este tiempo ya ha causado controversias fuera del mismo show, el primero ocurrió cuando José Manuel Figueroa puso en tela de juicio la paternidad de Juan Osorio con su hijo, Emilio, la segundo sucedió después de que trascendió la noticia de que Marcela Mistral, esposa de Poncho De Nigris habría registrado el nombre de Ponchendy, el podcast que los influencers crearon en el show.

Esta situación desató el enojo de la gente, debido a que consideraron que Marcela se estaba aprovechando de la creatividad de Wendy Guevara, cosa que fue aclarado por la propia influencer regia, quien esta mañana, lunes, 19 de junio, fue entrevistada por las cámaras y micrófonos del programa Hoy, donde aclaró por qué tomó dicha decisión y si obtendría algún beneficio económico de esta jugada, tal y como la gente creyó.

En la entrevista, Marcela se mostró bastante tranquila y segura, puesto desde su perspectiva, su movimiento no debía ser tan polémico, puesto únicamente buscaba cuidar de los intereses de su esposo, Poncho y de Wendy, destacando que si bien, registró el nombre de Ponchendy, no lo hizo bajo su nombre, dejando entrever que el titular sería o Poncho o la propia Wendy: "Cuando tú haces un registro de marca, tú tienes que hacerlo a nombre de una persona para que te otorguen el título, cuando sale el título, que es en promedio en 3 a 6 meses, ya puedes hacer la repartición de los derechos a los socios", comenzó a explicar.

Marcela tuvo cuidado de aclarar que no se "agandalló", el nombre y que no obtendría ningún beneficio, por el contrario, lo que estaba intentando hacer era evitar que, en el tiempo en el que su esposo y Guevara estuvieran dentro del show, alguien más lo registrara con la finalidad de querer cobrarles por utilizar dicho nombre en el interior de La Casa de los Famosos México o intentar hacer un proyecto similar con el mismo titulo una vez que salieran.

Por otro lado, Mistral aclaró qué pasaría con la segunda sección que Wendy lanzó durante el show, titulada Resulta y Resalta, misma que el propio Poncho le pidió que registrara, a lo que ella mencionó que la amiga de Guevara, otra mujer identificada como Marcela se encargó de registrar este nuevo segmento, puntualizando que dado a que ambas se llaman igual, es fácil que la gente se confunda y piense que ella misma se acaparó ambos nombres.

Finalmente, Marcela se encargó de aclarar si en realidad era una esposa celosa y que le había prohibido a su esposo hablar con otras mujeres dentro de La Casa de los Famosos México, a lo que declaró que no, puesto su matrimonio no era frágil y dejó en claro que confiaba en su marido y que le daba la libertad de poder hablar con quién el deseara, resaltando que ella misma ha terminado mal desde que su pareja ingresó al reality.

Todos vimos las trasmisiones 24/7, pero mi matrimonio no es frágil y mi marido tiene la libertad de decidir con quién juntarse y a qué mujer hablarle y a quién no, si no le quiere hablar a alguien es por su decisión propia […] porque hasta a mí me tocó porrazo allá adentro, porque cuestionaban Ferka y Sofía que ‘¿por qué Poncho no quería juntarse con ellas?’, que si era porque la señora le había puesto cadenas, y dije ‘no mija’, no me enojo, pero si por ejemplo me ponen a alguien aquí con la situación, (digo) ‘con permiso, gracias, mis respetos y me retiro’, y es lo que hacía el señor.