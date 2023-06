Comparta este artículo

Madrid, España.- Viajar en transporte público no suele ser lo más cómodo o económico, en México, incluso, es peligroso debido al alto índice de robos que se dan en las unidades. Sin embargo, todos tenemos diferentes realidades. Esto lo sabe muy bien una tiktoker de origen español, quien contó su experiencia tras quedarse dormida en el autobús y la fuerte sorpresa que se llevó al abrir los ojos.

La joven española compartió en su cuenta de tiktok esta trágica historia, aunque muy graciosa para otros. Relató que con frecuencia se queda dormida cuando viaja en autobús y contó lo sucedido la última vez que lo hizo. Se trata de la usuaria identificada como @carolynnna, quien detalló cómo un pequeño le jugó una broma que le ‘amargó’ el día. Sin duda, todo un genio el menor de edad.

La joven tiktoker se grabó para explicar lo sucedido y explicó la broma de la que fue víctima por parte de un niño. Reiteró su facilidad para dormir durante sus trayectos, sobre todo después de asistir al gimnasio. Fue entonces cuando informó sobre lo sucedido y señaló que detrás de ella un niño estaba sentado junto a su madre. Dijo que solo pudo escuchar que la madre golpeó a su hijo y después ambos se bajaron corriendo de la unidad.

Broma a Tiktoker, foto: Tiktok @carolynnna

La joven no sabía lo que pasaba hasta que se dio cuenta que el pequeño travieso le había cortado el cabello. Asimismo, explicó que no supo cómo reaccionar, pues estaba en shock, ya que no podía creer cómo la madre había permitido que le cortaran el pelo. Así que solo lo tomó por el lado bueno y no hizo más que reírse de la situación que acababa de vivir, este caso se hizo viral en TikTok.

“Un niño me acaba de cortar el pelo en el bus. O sea, yo tengo muchísima facilidad para quedarme dormida en cualquier lado. Fui al gimnasio y hacer algunos recados (...). De repente, tenía atrás a un niño y una madre, oía que ella le daba un golpe a su hijo y se salieron del bus corriendo. No he llorado ni nada, estoy como en shock”, dijo la ‘influencer’.

Al llegar a su domicilio, la mujer española se dio cuenta de las consecuencias de la broma del pequeño, pues relató que el niño tomó un mechón de la mitad de largo de su cabello y lo cortó. Fue por ello que decidió ir a una peluquería para intentar arreglar su look. Dijo que tenía la esperanza de que el estilista lo arreglara, pues ‘no le quedaba de otra’. Incluso, aprovechó para mencionar que por casos como este, no quiere tener hijos. Es así que, se suma otro miedo a la lista de viajar en transporte público.

Fuente: Tribuna