Ingrid Coronado hunde la memoria de Fernando del Solar y revela que saca adelante a sus hijos ¡sola!

Ciudad de México.- El pasado fin de semana la conductora Ingrid Coronado dio una breve conferencia de prensa para hablar de su labor en temas espirituales y además aprovechó para contar cómo ha hecho para sacar a sus tres hijos totalmente sola, ahora que faltan pocos días para que se cumpla 1 año de la muerte de su exesposo Fernando del Solar. Asegurando que no ha sido fácil, la también escritora declaró que se siente orgullosa del trabajo que ha hecho como madre de Emiliano, Luciano y Paolo.

En primer lugar, la exintegrante del matutino Venga la Alegría explicó que estar conectada con su espiritualidad y hacer mucha meditación la ha ayudado a superar las difíciles pruebas que le ha puesto la vida. Y es que como se sabe, actualmente tiene un pleito legal con Charly López, padre de su hijo mayor, y con Anna Ferro, viuda de Fernando, a quien le ha suplicado que le regrese el departamento donde vive ya que es patrimonio de sus hijos menores y le pertenece.

Respecto a si ha sido complicado ser madre y padre a la vez, Coronadon explicó: "Me estoy volviendo loca, la rutina de hoy es radio, luego Expo Espiritualidad, tengo a Luciano en un torneo de padel en el Estado de México, voy a recoger a Paolo a la escuela, sí es un día complicado". Sin embargo, resaltó que sus tres herederos son sumamente cooperativos y siempre la están apoyando: "Es mucho trabajo, pero mis hijos me ayudan muchísimo, eso es la gran diferencia".

Ingrid Coronado y sus hijos

Y siguió expresando maravillas de sus tres hijos: "Son unos niños responsables, comprometidos, que tienen un carácter precioso... son muchas cosas qué manejar pero mi experiencia de ser mamá es lo que más disfruto en la vida". Y luego de que Del Solar no los dejara protegidos tras su partida, Ingrid mencionó: "Ellos solitos me dicen 'sí ma, te entiendo' porque son conscientes de que no solamente estoy sola, me tengo que encargar sola de pagos, de todas las responsabilidades".

Luego uno de los reporteros cuestionó a la extrabajadora de TV Azteca si no tenía tiempo para el amor y ella explicó que está esperando a la persona indicada, además declaró porqué no usa apps de citas: "Yo sí conozco historias de éxito de esas apps pero me da un poco de miedo que la prensa los vaya a usar de encabezados como 'Ingrid, la urgida', mejor prefiero ser paciente, sé que es cuestión de tiempo (que llegue el indicado)".

Asimismo, un miembro de la prensa le preguntó si el próximo 30 de junio será un día complicado para ella pues se cumple 1 año de la muerte de Fernando y respondió de forma tajante que tanto ella como sus hijos no podrían estar más felices: "No ha llegado esta fecha, no sé cómo vayan a estar mis hijos para ese día, pero yo los veo motivados, los veo alegres, van a tener esa pérdida, pero están bien, los veo plenos, creo que ahí está mi trabajo".

