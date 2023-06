¿Lo saca del clóset? Famoso actor de Televisa hace confesión sobre la orientación de Sergio Mayer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el muy reconocido actor de Televisa y querido presentador, Germán Ortega, acaba de sorprender a miles de sus seguidores durante su entrevista con Sale el Sol, en donde no dudo en hacer una muy inesperada confesión sobre la orientación sexual que hizo sobre el reconocido actor y polémico político mexicano, Sergio Mayer, ¿acaso lo sacó del clóset?

Como se sabe, Mayer desde hace muchos años que es una de las figuras públicas más polémicas, y no solo por su carrera en las novelas o la política, sino pro sus escándalos con sus exparejas y otras celebridades, además de que en más de una ocasión se ha afirmado que el reconocido histrión tendría preferencias sexuales por otros hombres, más que por las mujeres, aún cuando ha estado casado con Issabela Camil por varios años y tienen hijas.

El famoso actor de novelas como La Fea Más Bella en más de una ocasión ha dejado en claro que es 100 por ciento heterosexual, declarando si es que él fuera gay desde hace mucho que lo habría dicho con total orgullo, incluso en La Casa de los Famosos México, al hablar del tema, volvió a aclarar el mismo hecho, sin embargo, para la gente del exterior sigue siendo puesto en duda que sea completamente honesto con esto.

Germán Ortega. Internet

Por dicho motivo, es que la prensa de Imagen TV al entrevistar a Ortega, al presentarse como parte de la celebración de las primeras 100 funciones de Lagunilla Mi Barrio, no dudaron en cuestionarle con respecto a que pensaba él de que se pusiera constantemente en duda las preferencias de su amigo y colega en el mundo del espectáculo, a lo que este decidió sincerarse de forma inesperada.

Aunque normalmente evitan este tipo de cuestionamientos, Germán quiso dejar muy en claro que a él le parecía completamente una burla el hecho de que la gente creyera que no es 100 por ciento heterosexual por el simple hecho de ver que Sergio tenía movimientos un tanto "amanerados" o se viera un poco femenino con ciertos aspectos de su estilo, destacando que eso no definía nada y él sí le creía que no es homosexual.

Ante esto, para recalcar aún más su punto, el actor de Relatos Macabrones se puso a él mismo de ejemplo, señalando que a veces él también tiene movimientos que se pueden considerar afeminados, además de señalar que se pone delineador negro bajo los ojos y su estilo a veces es muy femenino, pero que aún así no era gay y si lo fuera lo diría ante todos, declarando que hoy en día no deberían juzgar por el atuendo.

