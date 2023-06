Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Después del mediático drama por el que atravesó tras su separación de Gerard Piqué, todo parece indicar que Shakira vive una de las etapas más relajadas y felices en su vida, y es que no solo corre el fuerte rumor de su relación amorosa con el piloto de la F1, Lewis Hamilton, sino que ahora se le ha comenzado relacionar románticamente con el cantante Alejandro Sanz.

Así lo reveló recientemente el programa español Socialité, quien asegura que los artistas tendrían "un posible amorío" y presuntamente fueron algunos "medios latinoamericanos" los que descubrieron las supuestas "pistas" que estarían incluidas en una canción inédita de la colombiana. En 2005, los cantautores colaboraron en la canción La tortura, para el disco de la cantante originaria de Barranquilla.

Luego volvieron a juntarse para el tema Te lo agradezco, pero no. En ese entonces se llegó a especular que entre ellos existía algo más que una amistad. "Ella nos deja varias pistas sobre el romance. Entre ellos es muy importante la palabra 'tortura' porque la nombra en la canción", se mencionó en la emisión de espectáculos antes de presentar un fragmento en audio de una canción inédita que evidenciaría la supuesta relación entre los famosos.

"Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo", se escucha cantar a Shakira en el sencillo junto a Manuel Turizo, titulado Copa Vacía. el cual no ha sido lanzado, pero la cantante hizo un adelanto hace poco.

Otra aparente evidencia sería el mensaje que la colombiana le escribió a Alejandro en su cuenta de Instagram el pasado 14 de junio. "¡Bienvenido a casa, hermano!", le escribió la intérprete, junto a la imagen de una nota de la revista Billboard en la que el español firmaba con la disquera Sony Music, la misma a la que pertenece a la intérprete de Acróstico, Te Felicito y Sale el Sol.

"Hay quienes sostienen que lo de Hamilton es una simple maniobra distractora para que no se conozca el verdadero romance de Shakira", expresó el periodista Gonzalo Vázquez en el programa. Además, el comunicador reveló otro dato clave: "La colombiana supuestamente le había dicho a su círculo más cercano que estaba interesada por un músico de fama internacional", declaración que para algunos se trataría ni más ni menos que de Sanz.

Fuente: Tribuna y FGJEM