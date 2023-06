¿No eres fanática de las faldas? Tranquila, los baggy jeans son una opción ideal para este verano 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los baggy jeans son una de las tendencias más fuertes para el verano 2023, y no es de extrañar, ya que son unos pantalones cómodos, versátiles y favorecedores para todo tipo de cuerpos, especialmente para las personas de estatura petit o menor de 1,60 metros. Sin embargo, un 'outfit' no se compone únicamente por los pantalones, ya que hay que saberlos combinar a la perfección con otras prendas para obtener una combinación ganadora, así que presta atención a los siguientes tips.

Los baggy jeans se caracterizan por tener un corte ancho y holgado, que puede llegar hasta el suelo o quedar por encima del tobillo. Suelen tener un tiro medio o alto, que ayuda a definir la cintura y alargar las piernas. También pueden tener detalles como desgastes, roturas o deslavados, que les dan un aire más casual y desenfadado. A la hora de combinar este tipo de ropa, hay algunas claves que debes tener en cuenta:

Elige prendas superiores ajustadas o entalladas, que contrasten con el volumen de los pantalones y resalten tu silueta. Puedes optar por un top , un bodysuit , una camiseta o una blusa ceñida al cuerpo . También puedes añadir un cinturón para marcar más la cintura.

, un , una o una . También puedes añadir un cinturón para marcar más la cintura. Juega con los colores y las texturas, para crear contrastes interesantes y darle personalidad a tu look. Puedes combinar los baggy jeans con tonos neutros , como el blanco, el negro o el beige, o con opciones más vibrantes , como el rojo , el verde o el amarillo . También puedes mezclar tejidos diferentes, como el denim , el algodón , el lino o la seda .

, como el blanco, el negro o el beige, o con opciones más , como el , el o el . También puedes mezclar tejidos diferentes, como el , el , el o la . Elige el calzado adecuado, según la ocasión y el estilo que quieras conseguir. Los baggy jeans quedan bien con todo tipo de zapatos, desde tenis hasta tacones . Si quieres un look informal y cómodo , opta por unos sneakers o unas sandalias planas . Si quieres un aspecto más elegante y sofisticado, apuesta por unos zapatos de tacón o unas botas.

hasta . Si quieres un , opta por unos o unas . Si quieres un aspecto más elegante y sofisticado, apuesta por unos o unas botas. Añade accesorios que complementen tu outfit y le den un toque final. Puedes usar sombreros, gafas de sol (ideales para la temporada de verano), collares, pendientes, pulseras o anillos, según tu gusto y preferencia. Los accesorios pueden ayudarte a resaltar alguna parte de tu cuerpo o a darle más vida a tu look.

Los baggy jeans son unos pantalones que no pueden faltar en tu armario este verano 2023, ya que te permitirán crear looks variados y adaptados a cada ocasión, además de que se tratan de una opción fresca, en caso de que no seas fanática de las faldas y estés buscando una opción que no te acalore en estas semanas con altas temperaturas, en prácticamente la mayoría de México.

Fuentes: Tribuna