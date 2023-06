Tiembla Yadhira Carrillo: Lety Calderón envía recadito a Juan Collado tras estar al borde de la muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Lety Calderón, quien cuenta con entrañables melodramas en Televisa, de nueva cuenta logró causar revuelo con las declaraciones que hizo respecto a su exesposo Juan Collado, quien hace varios días estuvo al borde de la muerte por diversas complicaciones de salud. La actriz y villana de las telenovelas aprovechó una entrevista exclusiva con el programa Sale el Sol para enviarle un fuerte recadito al abogado mexicano.

Como se recordará, el ahora marido de la actriz Yadhira Carrillo fue trasladado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra detenido desde julio de 2019 señalado de delincuencia organizada, fraude y lavado de dinero, a un hospital para atenderlo de emergencia tras sufrir un ataque isquémico transitorio. En un comunicado, la familia Collado dijo que su vida estuvo "en alto riesgo" debido a diversos padecimientos.

A pesar de que en días pasados Calderón contó que está al tanto del estado de salud del papá de sus hijos y, afortunadamente, tuvo buenas noticias que compartir, en esta ocasión se sinceró y expresó que hasta el momento sus vástagos no han tenido comunicación directa con el hombre que les dio la vida: "Ni lo han podido ver, ni lo han podido escuchar, sabemos que está bien y es lo único que nos interesa, que esté bien", dijo.

Posteriormente, la estrella del melodrama El Amor Invencible dijo que tanto ella como sus herederos se encuentran perfecto: "Nosotros estamos muy bien, regresando de unas vacaciones fantásticas, donde mis hijos bucearon, nadaron con delfines, vimos a nuestra familia que vive allá". Pero al llegar la pregunta del testamento de Collado y si tiene conocimiento de que sus hijos puedan aparecer en él, la intérprete de 54 años fue tajante.

Lety Calderón junto a sus hijos, Juan Collado y Peña Nieto

Lety manifestó de forma contundente que tiene nulo interés en recibir o que sus hijos Carlo y Luciano reciban algo de la herencia de su padre: "No tengo la menor idea, y no es un tema que me preocupe, te lo voy a confesar porque eres mi amigo, no es un tema que me preocupe porque yo tengo 40 años trabajando por y para mis hijos, siempre han tenido una mamá que ha visto por ellos en todos los sentidos, entonces yo he trabajado y seguiré trabajando para ellos", expuso en la entrevista recogida por Agencia México.

Finalmente, la artista que está promocionando la serie de telenovela Madre de alquiler, de la plataforma Netflix, subrayó que lleva toda su vida trabajando para no dejar a sus retoños desamparados cuando ella falte: "Todo lo que tengo y todo lo que he hecho a lo largo de ahorrar y de trabajar y de desvelarme y de más, ha sido para ellos, yo no tengo que defender nada porque yo les doy a mis hijos lo que yo puedo darles. Asimismo, puntualizó que ha sido una madre presente, contrario de Juan: "

El cariño, el amor, el apoyo, la empatía, el estar, el abrazo, una mano, el consejo, no hay dinero que pague eso", recalcó.

Fuente: Tribuna y YouTube Sale el Sol