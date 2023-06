Tras pleito con Ingrid Coronado, Anna Ferro recuerda a Fernando del Solar con desgarrador mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de su pleito legal con la reconocida presentadora y polémica escritora, Ingrid Coronado, la maestra de yoga y conferencista, Anna Ferro, acaba de emplear las redes sociales para recordar a su difunto esposo, Fernando del Solar, compartiendo con un desgarrador mensaje en el que expresa los errores y aciertos del conductor de TV Azteca a lo largo de su vida, y arremetería en contra de ella.

Como se sabe, hace casi un año que del Solar perdió la vida a causa de una neumonía, momento desde que la viuda del expresentador de Venga la Alegría e Ingrid han estado inmersas en una pelea entre ambas, debido a que la presentadora afirma que Ferro se ha quedado con propiedades que no le corresponden, de robarle parte de la herencia a sus hijos y por ello han comenzado una batalla legal.

Por dicho motivo, a través de su cuenta de Instagram decidió compartir un emotivo mensaje en el que expresó lo mucho que lo admiró, señalando que: "Jamás he visto a un hombre con tanta fortaleza y entereza por querer y estar para sus hijos. Un hombre que por amor a ellos dejó su ego a un lado, su dolor, orgullo, quedarse en silencio por amor. Te admiro tanto y sé también que no fuiste perfecto en muchos sentidos pero sí humano, sí con valores, sí con verdades".

De igual forma señaló que el luchó por su vida "para poder y querer estar con ellos, con o sin energía pero siempre estabas", momento en el que habría comenzado con las indirectas hacía Coronado, pues señaló que a ella le "Duele saber que exista gente que simplemente opine sin saber lo que realmente fue, gente que manipula los hechos, las cosas, las circunstancias para poder sentirse bien o simplemente tratar de querer limpiarse sus pies para su propio beneficio sea el que fuese".

Tras esto, la habría acusado de manchar su nombre solo para "tener más Crédito", pero que ella sabía que las cosas no eran así, compartiendo otro mensaje en el que expresó: "Gracias, gracias, gracias por ser un padre también para mi hija por abrazarla tan fuerte que le uniste su corazón dolido, para mi hijos también y para los tuyos, no tengo más que decir te amo y mi agradecimiento infinito a ti celebro tu vida en esta tierra y en donde estés con tu energía infinita".

Finalmente quiso señalar que esto es solamente algo de que ha aprendido a lo largo del último año que no ha estado a su lado, confesando que es el hecho de que: "la gente habla desde su carencia desde su dolor, NO PUEDEN DAR LO QUE NO TIENEN… por eso entregan dolor y carencia", lo que se dice fue un mensaje directo en contra de la expresentadora del programa Hoy, diciendo que por eso es que la ha acusado de atacarla.

