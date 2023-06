Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Metro de la Ciudad de México siempre tiene una historia que contar, pues entre sus instalaciones han pasado miles de eventos chuscos o situaciones poco comunes, las cuales van desde el rescate de una gallina de la zona de vías, hasta la aprehensión de mujeres porque tiran partes de lavadoras. Sin duda, en esta red de transporte público, los relatos divertidos son lo que nunca falta, pues el humor es parte de los capitalinos.

Ahora, un bebé de unos cuantos meses de nacido fue la estrella, pues el pequeñito se hizo viral en Tiktok, plataforma en la que circula el divertido video en el que se le puede observar en brazos de todos. Lo normal sería que la familia protegiera de los extraños al infante para evitar un posible secuestro, pero fue la despreocupación, el cansancio y la excesiva confianza lo que hizo que esto se transformara en todo un hecho viral.

En ese sentido, un bebé se hizo viral en redes sociales, pues se formó toda una cadena humana, tal y como si fuera personal de la construcción pasando ladrillos, para que el pequeño llegara a brazos de su madre, todo esto al interior de un vagón del Metro de la Ciudad de México. Esta divertida historia quedó grabada al interior del vagón exclusivo para mujeres y niños, fue gracias a las presentes que el bebé llegó sano y salvo con su mamá.

Bebé en el Metro de la CDMX, Foto: Especial

Todo empezó cuando la abuelita del bebé se quejó, debido a que estaba cansada de cargar al bebé, por lo que decidió dárselo a su madre. Sin embargo, la progenitora del pequeño se encontraba al otro lado del vagón. Fue ahí que el resto de féminas le entró al quite en la labor de trasladar al bebé por el vagón hasta que llegara a brazos de su madre, pues la abuelita les pidió el favor y, claro, a una mujer de la tercera edad no se le puede decir no.

La abuelita ya no podría cargar al niño, pues ya estaba cansada; esta decidió dárselo a la madre del niño, quien estaba del otro lado del vagón, por lo que le pidió ayuda a dos mujeres para que la ayudaran, algo que hizo llorar al bebé. Después de todo un éxodo, en el cual el bebé pasó por los brazos de desconocidas, logró llegar con su madre, aunque claro, el viaje no fue fácil para el pequeño, pues llegó con algunas lágrimas en los ojos.

Bebé en el Metro de la CDMX, Foto: Especial

El video fue compartido por la usuaria de Tiktok @abysagu y ya cuenta con más de 300 mil likes y alrededor de 3.2 millones de reproducciones. Sin duda, las risas de las pasajeras y la situación lograron que el material se hiciera viral en redes sociales y desatara los comentarios de los internautas sobre el divertido caso al interior del Metro de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna